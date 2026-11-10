دانشگاه علوم پزشکی شیراز در راستای تحقق عدالت آموزشی و درمانی و ارتقای شاخص‌های سلامت، هم‌زمان موفقیت‌های چشمگیری در حوزه کنترل و درمان HIV/AIDS و همچنین خدمت‌رسانی به مناطق کمتربرخوردار استان در قالب طرح «مهر درمان» به ثبت رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اورنگ ایلامی با اشاره به دستاورد‌های دانشگاه در برنامه پیشگیری و کنترل HIV/AIDS اظهار کرد: معاونت بهداشت دانشگاه تا ابتدای سال جاری موفق به شناسایی نزدیک به ۷۰ درصد از بیماران زنده مبتلا شده و تا نیمه نخست سال جاری نیز ۹۹ درصد از بیماران مراجعه‌کننده (نزدیک به پوشش ۱۰۰ درصدی درمان) را تحت پوشش درمانی قرار داده است؛ دستاوردی که موجب شده دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای چندمین سال متوالی در جایگاه برتر دانشگاه‌های کشور در این حوزه قرار گیرد.

او با تأکید بر اینکه دسترسی به‌موقع و مستمر به خدمات درمانی نقش مهمی در قطع زنجیره انتقال عفونت دارد، افزود: نتایج این برنامه فراتر از بیماران بوده و به ارتقای سلامت عمومی جامعه نیز کمک شایانی کرده است.

ارائه ۳۵۸ ویزیت تخصصی در شصت‌ویکمین مرحله طرح «مهر درمان»

در همین حال، امین نیاکان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، از اجرای شصت‌ویکمین مرحله طرح «مهر درمان» در سه شهرستان استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف گسترش عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و کاهش سفر‌های درمانی به مرکز استان اجرا شد.

از تحقق پوشش ۱۰۰ درصدی درمان HIV تا ارائه ۳۵۸ ویزیت تخصصی در قالب طرح «مهر درمان»

او افزود: در این مرحله، در شهرستان زرقان ۱۰۵ ویزیت تخصصی در رشته‌های قلب، ارتوپدی، اطفال، داخلی و جراحی؛ در شهرستان پاسارگاد ۱۹۹ ویزیت تخصصی در رشته‌های داخلی، زنان، اطفال، جراحی، چشم، رادیولوژی و اورولوژی؛ و در شهرستان خرم‌بید ۵۴ ویزیت تخصصی در رشته‌های داخلی، زنان، اطفال و قلب انجام شد که در مجموع ۳۵۸ خدمت تخصصی را به ساکنان این مناطق ارائه داد.

منبع: علوم پزشکی شیراز

برچسب ها: علوم پزشکی شیراز ، درمان ، ویزیت تخصصی ، مهر
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