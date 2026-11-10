باشگاه خبرنگاران جوان - عظیم اعتمادی مدیرعامل شرکت برق حرارتی در نشست خبری بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق، با اشاره به تشکیل کارگروهی در دولت برای مدیریت تأمین برق زمستانی اظهار کرد: در حال حاضر مشکل خاصی در شبکه برق وجود ندارد و اقدامات لازم برای تأمین برق پایدار در زمستان در حال انجام است.

وی افزود: در وزارت نیرو برنامه‌ریزی‌هایی برای افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی سوخت نیروگاه‌ها انجام شده و قرار است تا پایان امسال ۴۱۰ میلیون لیتر به ذخایر موجود اضافه شود.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی در فصل سرد سال تصریح کرد: زمستان امسال صرفه‌جویی در مصرف برق و گاز اهمیت ویژه‌ای دارد و در صورت کاهش ۱۰ درصدی مصرف برق، می‌توان زمستان را بدون خاموشی سپری کرد.

افزایش راندمان نیروگاه‌های حرارتی و کاهش مصرف گاز

اعتمادی در ادامه با اشاره به برنامه‌های نوسازی و ارتقای بهره‌وری نیروگاه‌های حرارتی گفت: راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور از ۳۹.۵ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته که همین میزان رشد، کاهش مصرف یک میلیارد مترمکعب گاز را به همراه داشته است.

وی افزود: در راستای نوسازی ناوگان تولید برق، برخی واحد‌های قدیمی نیروگاهی جمع‌آوری و واحد‌های جدید با بهره‌وری بالاتر جایگزین شده‌اند. به‌عنوان نمونه، در نیروگاه ری، واحد‌های قدیمی با دو واحد ۴۰ مگاواتی جایگزین شده‌اند و فرایند نوسازی نیروگاه برای جایگزینی واحد‌های موتورگاز سوز با واحد‌های بخار قدیمی در حال انجام است.

مدیرعامل شرکت برق حرارتی همچنین از تولید نخستین توربین ملی به دست متخصصان داخلی در سایت ری خبر داد.

هزینه سوخت در قبوض برق صرف افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها می‌شود

اعتمادی درباره هزینه سوخت درج‌شده در قبوض برق مشترکان نیز توضیح داد: منابع حاصل از این بخش برای سرمایه‌گذاری در زمینه افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها و توسعه واحد‌های سیکل ترکیبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

توسعه نیروگاه‌های زمین‌گرمایی در مشگین‌شهر

وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت نیروگاه‌های زمین‌گرمایی کشور اظهار کرد: نخستین نیروگاه زمین‌گرمایی کشور در مشگین‌شهر با ظرفیت بیش از پنج مگاوات وارد مدار شده است.

به گفته اعتمادی، تاکنون ۱۷ حلقه چاه در محدوده‌ای به مساحت سه کیلومتر در مشگین‌شهر حفر شده که در حال حاضر دو حلقه از آنها وارد مدار شده‌اند و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از تمام ظرفیت این منطقه ادامه دارد.

وی با اشاره به مزیت نیروگاه‌های زمین‌گرمایی خاطرنشان کرد: این نیروگاه‌ها از ضریب بهره‌برداری تا ۹۰ درصد برخوردارند.

پایش هوشمند مصرف سوخت در نیروگاه‌های حرارتی

مدیرعامل شرکت برق حرارتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره احتمال قاچاق سوخت در حوزه نیروگاهی گفت: طی ماه‌های گذشته، سامانه کنترل هوشمند سوخت در مجموعه نیروگاه‌های حرارتی راه‌اندازی شده است تا از زمان ورود سوخت به نیروگاه، میزان ذخایر و مصرف آن به‌صورت مستمر پایش شود.

اعتمادی با بیان اینکه موارد قاچاق احتمالی عمدتاً در مسیر انتقال سوخت از پالایشگاه‌ها و انبار‌ها به نیروگاه‌ها رخ می‌دهد، افزود: از زمان ورود سوخت به نیروگاه، ذخایر و میزان مصرف آن تحت نظارت قرار دارد و امکان قاچاق یا تغییر کیفیت سوخت در این مرحله وجود ندارد.

منبع: وزارت نیرو