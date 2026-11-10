باشگاه خبرنگاران جوان - جنیفر لوونشتاین در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی گفت آمریکا هیچ شانسی برای پیروزی نظامی در جنگ با ایران ندارد و هیچ‌یک از طرف‌ها توان تحمل هزینه‌های این جنگ را ندارند. او همچنین از مطرح شدن گزینه هسته‌ای در یکی از نشست‌های اخیر اتاق وضعیت واشنگتن خبر داد که به‌سرعت کنار گذاشته شده است.

این روزنامه‌نگار آمریکایی تأکید کرد تنها راه‌حل واقعی، دیپلماسی و پذیرش خواسته‌های منطقی ایران از سوی آمریکاست. لوونشتاین همچنین با اشاره به احتمال تداوم درگیری‌ها پس از تغییر ترکیب کنگره آمریکا هشدار داد که شرایط کنونی خطرناک است و اوضاع می‌تواند در کوتاه‌مدت به‌سرعت بحرانی شود.