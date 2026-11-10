وینگر تیم فوتبال استقلال تهران احتمال دارد تا نیم فصل از ترکیب این تیم دور باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - علیرضا کوشکی، وینگر تیم فوتبال استقلال، به دلیل مشکلات جسمانی و انجام مراحل درمانی، به احتمال زیاد تا پایان نیم‌فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر قادر به همراهی آبی‌پوشان نخواهد بود؛ اتفاقی که می‌تواند برنامه‌های سهراب بختیاری‌زاده را برای دیدار‌های باقی‌مانده نیم‌فصل تحت تأثیر قرار دهد.

کوشکی پیش از دیدار استقلال مقابل الشمال قطر در لیگ نخبگان آسیا از ناحیه قفسه سینه احساس درد کرد و به همین دلیل نتوانست تیمش را در آن مسابقه همراهی کند. این بازیکن پس از بازگشت استقلال به ایران و در آستانه دیدار برابر استقلال خوزستان در هفته دوازدهم لیگ برتر نیز با تشدید مشکل جسمانی مواجه شد و به بیمارستان انتقال یافت.

پس از بررسی‌های پزشکی، کوشکی در اهواز تحت عمل جراحی قرار گرفت و برای ادامه روند درمان و سپری کردن دوران نقاهت به گچساران رفت تا مدتی در کنار خانواده خود باشد. باشگاه استقلال نیز اعلام کرد این بازیکن برای بهره‌مندی از مراقبت‌های پزشکی بیشتر و پیگیری مراحل درمان، راهی تهران خواهد شد.

سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، درباره وضعیت این بازیکن اعلام کرده است که کوشکی برای بهبودی کامل به چند هفته مراقبت و استراحت نیاز دارد و در دیدار‌های پیش‌روی آبی‌پوشان در اختیار کادر فنی نخواهد بود. با توجه به شرایط جسمانی این بازیکن و روند درمانی پیش رو، به نظر می‌رسد غیبت او تا پایان نیم‌فصل نخست ادامه داشته باشد.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که کوشکی یکی از گزینه‌های هجومی استقلال به شمار می‌رود و غیبت او می‌تواند دست کادر فنی را برای انتخاب بازیکن در کناره‌های خط حمله محدود کند. حالا بختیاری‌زاده باید در مسابقات باقی‌مانده نیم‌فصل از سایر بازیکنان برای پر کردن جای خالی این وینگر استفاده کند.

با این حال، اولویت اصلی در شرایط فعلی تکمیل روند درمان کوشکی و بازگشت او به شرایط مطلوب جسمانی است و زمان دقیق بازگشت این بازیکن به تمرینات و مسابقات، به نظر پزشکان و روند بهبودی او بستگی خواهد داشت.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
خبرهای مرتبط
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره آخرین وضعیت علیرضا کوشکی
سید صالحی:
تغییر سرمربی در تراکتور مثمرثمر نیست/ عدم میزبانی باعث تزلزل در آسیا شده است
شکایت باشگاه استقلال از کمک داور بازی با استقلال خوزستان
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تیم ملی نباید از شکست در تورنمنت بصره بترسد/ بازگشت بازیکنان مسن ظلم به فوتبال است
شکایت باشگاه استقلال از کمک داور بازی با استقلال خوزستان
داوودی: کتاب من با طلای جهان و المپیک بسته می‌شود؛ دیوانه‌وار تمرین می‌کنم
سامان قدوس از تیم ملی فوتبال خداحافظی کرد
کسری طاهری مصدوم شد
تغییر سرمربی در تراکتور مثمرثمر نیست/ عدم میزبانی باعث تزلزل در آسیا شده است
بازی‌های المپیک جوانان؛ حذف دختر بوکسور ایران در گام نخست
شاگردان قلعه‌نویی زمینی به بصره می‌روند
سلطان پور: امسال جایزه ملی صلح و ورزش را به دو ورزشکار اهدا خواهیم کرد+ فیلم
شجیع: نباید در المپیک جوانان نگاهی مدال‌محور داشته باشیم+ فیلم
آخرین اخبار
هفت ملی‌پوش در اردوی تیم‌های ملی؛ برنامه آماده‌سازی استقلال تحت تأثیر قرار گرفت
بازگشت تورانیان به استقلال؛ رقابت تازه در سمت راست خط دفاع
بازیکن استقلال تا نیم فصل از میادین دور شد؟
داوودی: کتاب من با طلای جهان و المپیک بسته می‌شود؛ دیوانه‌وار تمرین می‌کنم
شکایت باشگاه استقلال از کمک داور بازی با استقلال خوزستان
موسوی: ورزشکاران می‌توانند سفیران صلح و دوستی باشند+ فیلم
شجیع: نباید در المپیک جوانان نگاهی مدال‌محور داشته باشیم+ فیلم
سلطان پور: امسال جایزه ملی صلح و ورزش را به دو ورزشکار اهدا خواهیم کرد+ فیلم
صیادی: حضور چهار گلف‌باز زیر ۱۸ سال در کنار برترین‌های بانوان کشور تجربه ارزشمندی است
شاگردان قلعه‌نویی زمینی به بصره می‌روند
جمشیدی: سطح فنی گلف بانوان با برگزاری مسابقات حرفه‌ای ارتقا پیدا کرده است
سامان قدوس از تیم ملی فوتبال خداحافظی کرد
تغییر سرمربی در تراکتور مثمرثمر نیست/ عدم میزبانی باعث تزلزل در آسیا شده است
کسری طاهری مصدوم شد
بازی‌های المپیک جوانان؛ حذف دختر بوکسور ایران در گام نخست
تیم ملی نباید از شکست در تورنمنت بصره بترسد/ بازگشت بازیکنان مسن ظلم به فوتبال است
اضافه شدن سیدجلال حسینی و ابراهیم میرزاپور به کادرفنی تیم امید
پارس جنوبی جم صدرنشین ماند
پیروزی نفس گیر فولاد سیرجان مقابل پاس گرگان
رائول گونزالس سرمربی رئال اویدو شد + عکس
اطلاعیه باشگاه استقلال درباره آخرین وضعیت علیرضا کوشکی