وینگر تیم فوتبال استقلال تهران احتمال دارد تا نیم فصل از ترکیب این تیم دور باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - علیرضا کوشکی، وینگر تیم فوتبال استقلال، به دلیل مشکلات جسمانی و انجام مراحل درمانی، به احتمال زیاد تا پایان نیم‌فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر قادر به همراهی آبی‌پوشان نخواهد بود؛ اتفاقی که می‌تواند برنامه‌های سهراب بختیاری‌زاده را برای دیدار‌های باقی‌مانده نیم‌فصل تحت تأثیر قرار دهد.

کوشکی پیش از دیدار استقلال مقابل الشمال قطر در لیگ نخبگان آسیا از ناحیه قفسه سینه احساس درد کرد و به همین دلیل نتوانست تیمش را در آن مسابقه همراهی کند. این بازیکن پس از بازگشت استقلال به ایران و در آستانه دیدار برابر استقلال خوزستان در هفته دوازدهم لیگ برتر نیز با تشدید مشکل جسمانی مواجه شد و به بیمارستان انتقال یافت.

پس از بررسی‌های پزشکی، کوشکی در اهواز تحت عمل جراحی قرار گرفت و برای ادامه روند درمان و سپری کردن دوران نقاهت به گچساران رفت تا مدتی در کنار خانواده خود باشد. باشگاه استقلال نیز اعلام کرد این بازیکن برای بهره‌مندی از مراقبت‌های پزشکی بیشتر و پیگیری مراحل درمان، راهی تهران خواهد شد.

سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی استقلال، درباره وضعیت این بازیکن اعلام کرده است که کوشکی برای بهبودی کامل به چند هفته مراقبت و استراحت نیاز دارد و در دیدار‌های پیش‌روی آبی‌پوشان در اختیار کادر فنی نخواهد بود. با توجه به شرایط جسمانی این بازیکن و روند درمانی پیش رو، به نظر می‌رسد غیبت او تا پایان نیم‌فصل نخست ادامه داشته باشد.

این اتفاق در شرایطی رخ داده که کوشکی یکی از گزینه‌های هجومی استقلال به شمار می‌رود و غیبت او می‌تواند دست کادر فنی را برای انتخاب بازیکن در کناره‌های خط حمله محدود کند. حالا بختیاری‌زاده باید در مسابقات باقی‌مانده نیم‌فصل از سایر بازیکنان برای پر کردن جای خالی این وینگر استفاده کند.

با این حال، اولویت اصلی در شرایط فعلی تکمیل روند درمان کوشکی و بازگشت او به شرایط مطلوب جسمانی است و زمان دقیق بازگشت این بازیکن به تمرینات و مسابقات، به نظر پزشکان و روند بهبودی او بستگی خواهد داشت.