باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - سامان تورانیان، مدافع - هافبک تیم فوتبال استقلال، پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت، آماده بازگشت به تمرینات آبی‌پوشان است تا در ادامه فصل بار دیگر برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی این تیم تلاش کند.

تورانیان به دلیل آسیب‌دیدگی نتوانست استقلال را در دو دیدار اخیر همراهی کند، اما طبق آخرین اخبار منتشرشده، مصدومیت این بازیکن برطرف شده و او مشکلی برای حضور در تمرینات تیمش ندارد.

تمرینات استقلال به دلیل برگزاری مسابقات ملی در پنجره فیفادی برای چند روز تعطیل شده است و قرار است آبی‌پوشان پس از این وقفه، تمرینات خود را از سر بگیرند. به این ترتیب تورانیان می‌تواند در دور جدید تمرینات در اختیار سهراب بختیاری‌زاده قرار بگیرد و خود را برای مسابقات آینده آماده کند.

بازگشت این بازیکن می‌تواند گزینه‌های سرمربی استقلال را در سمت راست خط دفاع افزایش دهد؛ پستی که صالح حردانی نیز در آن حضور دارد و یکی از انتخاب‌های اصلی کادر فنی محسوب می‌شود. تورانیان برای بازپس‌گیری جایگاه خود باید در تمرینات پیش‌رو آمادگی‌اش را به سرمربی استقلال نشان دهد.

استقلال در هفته سیزدهم لیگ برتر باید روز ۲۸ آبان میهمان خیبر خرم‌آباد باشد و بازگشت تورانیان به تمرینات می‌تواند خبر مثبتی برای کادر فنی این تیم پیش از ادامه رقابت‌ها باشد.

البته حضور این بازیکن در ترکیب مسابقات آینده به شرایط بدنی او پس از بازگشت به تمرینات و تصمیم نهایی کادر فنی بستگی دارد؛ موضوعی که در روز‌های آینده و با مشخص شدن میزان آمادگی تورانیان روشن‌تر خواهد شد.