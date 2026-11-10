کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - سهیل عیوضی کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: به نظر من، بازار سرمایه پس از یک دوره اصلاح که از اواخر مهرماه آغاز شد و تا ۱۱ آبان ادامه داشت، از آن تاریخ وارد مسیر بازگشت شده است. این اصلاح در مجموع حدود ۱۰ درصد از شاخص کل را با کاهش مواجه کرد، اما پس از آن شاهد تقویت تقاضا و بهبود روند معاملات بودیم. در معاملات امروز نیز شاخص کل با رشد حدود ۲.۶۸ درصدی و افزایش حدود ۲۲۰ هزار واحدی، به محدوده ۸ میلیون و۳۵۷ هزار واحد رسید و مجدداً به محدوده سقف قبلی خود نزدیک شد.

او افزود: در کنار بهبود جریان معاملات، برخی تحولات در بازار‌های جهانی و بازار‌های موازی نیز قابل توجه است. در روز‌های اخیر شاهد کاهش قیمت جهانی نفت و همچنین منفی شدن قیمت طلا در بازار داخلی بوده‌ایم که این عوامل می‌توانند بر انتظارات سرمایه‌گذاران و جابه‌جایی جریان نقدینگی میان بازار‌ها اثرگذار باشند. البته در خصوص نفت باید توجه داشت که کاهش قیمت فعلی لزوماً به معنای تداوم این روند نیست و در صورت تشدید تنش‌های سیاسی و بروز درگیری‌ها، امکان بازگشت قیمت نفت به سطوح بالاتر وجود دارد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: در شرایط فعلی، بازار در نقطه مهمی قرار دارد و نحوه مواجهه شاخص با محدوده سقف قبلی اهمیت زیادی دارد. در صورت عبور از این سطح و تثبیت بالای آن، می‌توان انتظار داشت شاخص در ادامه حرکت خود محدوده ۹ میلیون واحد را نیز هدف قرار دهد. البته پس از شکست مقاومت، احتمال اصلاح موقت و پولبک به محدوده سقف شکسته‌شده وجود دارد که در صورت حفظ این سطح، می‌تواند به تأیید اعتبار روند صعودی کمک کند.

او گفت: در مجموع، ارزیابی من از روند کوتاه‌مدت بازار مثبت است؛ با این حال، تداوم این روند به پایداری جریان نقدینگی، ارزش معاملات، تحولات سیاسی و اقتصادی و همراهی نماد‌ها و صنایع مختلف بستگی دارد.

*گفتنی است، مطلب بالا یک مصاحبه بوده و سیگنالی برای خرید و فروش سهام محسوب نمی‌شود.*

برچسب ها: بورس ایران ، بازار سرمایه
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