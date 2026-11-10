کاهش ۲.۵ میلیون لیتری مصرف بنزین در هرمزگان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حبیب‌الله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با قاچاق سوخت در کشور گفت: با همکاری دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط، روند اصلاح فرایندها و کنترل قاچاق سوخت در کشور آغاز شده و به دنبال آن هستیم که با اجرای اقدامات مؤثر، میزان قاچاق را به‌تدریج کاهش دهیم.

وی با بیان اینکه نمی‌توان صرفاً با اصلاح فرایندها انتظار داشت قاچاق سوخت به صفر برسد، اظهار کرد: آنچه در شرایط فعلی دنبال می‌کنیم، کاهش مستمر قاچاق سوخت است و خوشبختانه اقدامات انجام‌شده در این مسیر، روند قابل قبولی را نشان می‌دهد. البته برای ارائه آمار دقیق‌تر و ارزیابی میزان کاهش قاچاق، باید برآوردهای لازم تا پایان سال انجام شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت درباره مسیرهای اصلی قاچاق بنزین در کشور توضیح داد: قاچاق سوخت عمدتاً از طریق مرزهای زمینی و دریایی انجام می‌شود. در مرزهای زمینی، بخش قابل توجهی از این قاچاق از مسیر استان سیستان و بلوچستان به سمت کشورهای همسایه از جمله پاکستان و افغانستان صورت می‌گیرد.

حقیقی افزود: در مرزهای دریایی نیز استان‌های جنوبی از جمله هرمزگان، بوشهر و خوزستان از مسیرهای مورد استفاده برای قاچاق سوخت هستند؛ به این ترتیب که سوخت از این مناطق به شناورهای دیگر تحویل داده می‌شود و از طریق مسیرهای دریایی از کشور خارج می‌شود. البته شرایط جنگی در مقطعی موجب توقف یا محدود شدن بخشی از این فعالیت‌ها شده است.

وی با اشاره به برنامه‌های جدید برای کنترل قاچاق سوخت در مرزهای زمینی گفت: در حوزه سیستان و بلوچستان، طرحی با عنوان «رزاق جدید» را در دستور کار قرار داده‌ایم تا مسیرهای منتهی به مرز را بهتر کنترل کنیم و برای تأمین نیازهای سوختی کشورهای همسایه که گاهی زمینه‌ساز قاچاق می‌شود، راهکارهای جایگزین و قانونی تعریف کنیم.

اجرای طرح کنترل سوخت در هفت استان مرزی

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت با اشاره به تأثیر اجرای طرح‌های مدیریت مصرف و کنترل کارت‌های سوخت بر کاهش قاچاق بیان کرد: در مرحله نخست، اقدامات کنترلی را در سه استان کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان آغاز کردیم و سپس دامنه اجرای طرح را گسترش دادیم؛ به‌گونه‌ای که اکنون این برنامه‌ها در هفت استان کشور، به‌ویژه استان‌های مرزی که بیشتر در معرض قاچاق سوخت قرار دارند، در حال اجراست.

حقیقی با اشاره به نتایج اجرای این طرح در استان هرمزگان گفت: تنها در بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ روز اخیر و در مدت اجرای طرح در این استان، حدود ۲.۵ میلیون لیتر کاهش مصرف بنزین ثبت شده است که نشان‌دهنده تأثیر اقدامات کنترلی و مدیریت توزیع سوخت است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه قاچاق گازوئیل نیز در کنار بنزین از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: میزان قاچاق گازوئیل از بنزین بیشتر است؛ چراکه قاچاق بنزین به دلیل ویژگی‌های خاص و خطرات حمل‌ونقل آن دشوارتر است، اما گازوئیل نیز به دلیل اختلاف قیمت و شرایط انتقال، سهم قابل توجهی در قاچاق سوخت دارد.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت در پایان با اشاره به گستردگی حوزه‌های مصرف سوخت در کشور خاطرنشان کرد: مصرف کلان سوخت در بخش‌های مختلفی از جمله حمل‌ونقل نفت، حمل‌ونقل عمومی و جاده‌ای، نیروگاه‌ها، بخش کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و کارخانه‌ها انجام می‌شود و کنترل و پایش این بخش‌ها برای مدیریت مصرف و مقابله با قاچاق سوخت اهمیت زیادی دارد.