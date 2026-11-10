باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - حضور هفت بازیکن استقلال در اردوی تیم‌های ملی و احتمال لغو دیدار بعدی این تیم در لیگ برتر، شرایط متفاوتی را برای برنامه آماده‌سازی آبی‌پوشان در روز‌های پیش رو ایجاد کرده است؛ موضوعی که می‌تواند برنامه‌های سهراب بختیاری‌زاده را برای ادامه رقابت‌ها تحت تأثیر قرار دهد.

با آغاز پنجره بازی‌های ملی در ماه نوامبر، تعدادی از بازیکنان استقلال برای همراهی تیم‌های ملی کشورشان راهی اردو‌های مربوطه شده‌اند. این در حالی است که کادر فنی استقلال در این مقطع باید تمرینات تیم را بدون حضور تمام نفرات برگزار کند و منتظر بازگشت ملی‌پوشان باشد تا بتواند برنامه‌های تاکتیکی خود را با ترکیب کامل دنبال کند.

از سوی دیگر، هنوز لغو دیدار بعدی استقلال در لیگ برتر به‌صورت رسمی اعلام نشده است، اما با توجه به شرایط موجود، احتمال لغو این مسابقه وجود دارد. در صورت قطعی شدن این موضوع، برنامه مسابقات آبی‌پوشان تغییر خواهد کرد و کادر فنی فرصت بیشتری برای آماده‌سازی تیم و بازگرداندن بازیکنان به شرایط مطلوب بدنی خواهد داشت.

با این حال، وقفه ایجادشده در مسابقات می‌تواند برای استقلال دو جنبه متفاوت داشته باشد. از یک سو، سهراب بختیاری‌زاده فرصت دارد مشکلات فنی تیم به‌ویژه در بخش دفاعی و هماهنگی بازیکنان را برطرف کند و از سوی دیگر، غیبت ملی‌پوشان در تمرینات گروهی ممکن است روند اجرای برنامه‌های تاکتیکی سرمربی را با محدودیت مواجه کند.

استقلال در هفته‌های اخیر نتایج و عملکردی داشته که نشان می‌دهد این تیم برای ادامه فصل به هماهنگی بیشتر و رفع برخی ایرادات فنی نیاز دارد. به همین دلیل، نحوه استفاده از فرصت پیش‌رو و بازگشت بازیکنان ملی‌پوش می‌تواند در شرایط این تیم برای ادامه رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا تأثیرگذار باشد.

اکنون باید دید با مشخص شدن وضعیت مسابقه بعدی استقلال و بازگشت ملی‌پوشان، بختیاری‌زاده تا چه اندازه می‌تواند از این فرصت برای برطرف کردن نقاط ضعف تیمش استفاده کند و آبی‌پوشان با چه شرایطی وارد مرحله بعدی مسابقات خواهند شد.