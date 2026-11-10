باشگاه خبرنگاران جوان - هنگام وقوع سیل، اگر بدون خطر امکان‌پذیر است، پیش از ترک خانه آب، برق و گاز را قطع کنید؛ اما برای رسیدن به کنتورها وارد آب نشوید و جان خود را به خطر نیندازید. پس از صدور دستور تخلیه نیز برای جابه‌جایی وسایل به خانه بازنگردید و در صورت امکان، همسایگان، سالمندان و افراد دارای معلولیت را از خطر آگاه کنید.

حیوانات و دام‌ها را پیش از رسیدن سیل و در صورت ایمن بودن شرایط به محل امن منتقل کنید و برای نجات آن‌ها وارد جریان آب نشوید. پس از رسیدن به محل امن، موقعیت خود را به یکی از اعضای خانواده یا فرد تماس اضطراری اطلاع دهید و از قبل مسیر تخلیه و محل ملاقات اعضای خانواده را مشخص کنید.