وزیر خارجه روسیه گفت مسکو با آتش‌بس دیگری در اوکراین، بدون مشخص بودن روند تحولات پس از آن، موافقت نخواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه گفت اتحادیه اروپا با طرح پیشنهاد‌های فوری برای برقراری آتش‌بس، در تلاش است برای اوکراین زمان بخرد؛ اقدامی که مسکو با آن موافقت نخواهد کرد.

لاوروف در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت: «ما با آتش‌بس دیگری، هر نامی که بر آن گذاشته شود، بدون آنکه بدانیم پس از آن چه اتفاقی خواهد افتاد، موافقت نمی‌کنیم.»

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه همچنین اعلام کرد مسکو درخواست ارمنستان برای خروج از سازمان پیمان امنیت جمعی و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را دریافت نکرده است.

ارمنستان از فوریه ۲۰۲۴ مشارکت خود در سازمان پیمان امنیت جمعی را به حالت تعلیق درآورده است. نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر این کشور نیز هفته گذشته اعلام کرد ایروان برنامه‌ای برای خروج از اتحادیه اقتصادی اوراسیا ندارد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: سرگئی لاوروف ، جنگ اوکراین
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