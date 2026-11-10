باشگاه خبرنگاران جوان - بهروز مرادپور روز سه‌شنبه با اشاره به آخرین نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، از افزایش پوشش ابر و سرعت وزش باد در آسمان استان طی روز‌های آینده خبر داد و بیان کرد: با توجه به شرایط جوی حاکم، طی امروز و فردا در برخی نقاط به‌ویژه مناطق مرتفع، احتمال وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده وجود دارد.

وی افزود: این شرایط جوی می‌تواند خطر سرمازدگی و خسارت به برخی محصولات کشاورزی را به همراه داشته باشد؛ از این رو توجه کشاورزان به توصیه‌های پیشگیرانه و اتخاذ تمهیدات لازم برای محافظت از محصولات و تأسیسات کشاورزی ضروری است.

مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: همچنین کاهش محسوس دمای شبانه می‌تواند موجب افزایش مصرف حامل‌های انرژی شود؛ بنابراین مدیریت مصرف انرژی و رعایت توصیه‌های مرتبط با شرایط سرد جوی مورد تاکید است.

ثبت ۹۷.۴ میلی‌متر بارندگی در لرستان

مدیرکل هواشناسی لرستان از ثبت ۹۷.۴ میلی‌متر بارندگی در استان از ابتدای سال زراعی جاری تا ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

مرادپور اظهار کرد: بررسی آمار بارندگی ایستگاه‌های هواشناسی استان نشان می‌دهد از ابتدای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ (اول مهرماه) تا ۱۸ آبان‌ماه، میانگین بارندگی دریافتی استان به ۹۷.۴ میلی‌متر رسیده است.

وی افزود: این میزان بارندگی در مقایسه با میانگین بلندمدت مشابه، معادل ۴۱.۷ میلی‌متر، حدود ۱۳۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد که بیانگر وضعیت مطلوب بارشی استان نسبت به شرایط نرمال بلندمدت در این بازه زمانی است

وی با اشاره به توزیع مکانی بارش‌ها در سطح استان تصریح کرد: بیشترین میزان بارندگی تجمعی از ابتدای سال زراعی تاکنون در ایستگاه‌های شول‌آباد با ۲۹۵.۳ میلی‌متر و سپیددشت با ۲۴۸.۹ میلی‌متر ثبت شده است. پس از آن ایستگاه‌های ازنا با ۱۳۲.۴ میلی‌متر، الیگودرز با ۱۳۱.۸ میلی‌متر و خرم‌آباد با ۶۱.۴ میلی‌متر قرار دارند.

مدیرکل هواشناسی لرستان ادامه داد: بررسی داده‌های ایستگاهی نشان‌دهنده تفاوت قابل‌توجه توزیع بارش در نقاط مختلف استان است؛ به‌طوری‌که مناطق شرقی و ارتفاعات استان، به‌ویژه شول‌آباد و سپیددشت، بارندگی تجمعی بیشتری را نسبت به برخی مناطق دیگر تجربه کرده‌اند.

مرادپور همچنین اضافه کرد: اگرچه میزان بارندگی دریافتی استان در مقایسه با میانگین بلندمدت افزایش قابل‌توجهی داشته، اما ارزیابی وضعیت منابع آبی و شرایط بارشی استان مستلزم بررسی تداوم بارش‌ها در ماه‌های آینده و توزیع زمانی و مکانی آنهاست.

منبع: هواشناسی لرستان