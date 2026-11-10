باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - علی اصغر طهماسبی گفت: تمامی ظرفیت‌ها و امکانات استان برای تداوم خدمت‌رسانی مطلوب به مردم به کار گرفته شده و تلاش ما بر این است که کوچک‌ترین خللی در روند تأمین کالا‌های اساسی ایجاد نشود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و ضرورت مدیریت بازار افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و ذخیره‌سازی مناسب، استان گلستان از وضعیت مطلوبی در حوزه تأمین گوشت مرغ و نهاده‌های دامی برخوردار است و روزانه حجم قابل توجهی از تولیدات مرغ استان به بازار‌های مصرف کشور عرضه می‌شود.

طهماسبی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه پشتیبانی امور دام، تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی و دامپروری تصریح کرد: تمهیدات لازم برای مواجهه با هرگونه نوسان احتمالی بازار اندیشیده شده است.

استاندار گلستان بر ضرورت پیش‌بینی شرایط فصل سرما و مدیریت ناترازی انرژی تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید همواره یک گام جلوتر از بازار حرکت کنند تا در صورت بروز هرگونه مشکل یا افزایش تقاضا، با ورود به‌موقع از ایجاد کمبود و نگرانی در جامعه جلوگیری شود.

طهماسبی همچنین از رسانه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی دقیق و امیدآفرین، مردم را در جریان اقدامات انجام‌شده قرار دهند و افزود: همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی و صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌تواند نقش مهمی در عبور موفق از شرایط پیش رو داشته باشد.

استاندار همچنین در تماس تلفنی با جعفری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور از آمادگی گلستان برای پشتیبانی و تأمین بخشی از نیاز سایر استان‌های کشور، خبر داد.