معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم از اجرای طرح بهسازی ۱۵ کیلومتر از آزادراه و جاده قدیم قم – تهران با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سید حسن خلیلی‌نیا،معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم روز سه‌شنبه در گفت‌وگویی با اشاره به اهمیت راه‌های استان گفت: راه‌های قم به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، نقش اساسی در پویایی چرخه صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای کشور دارند و به عنوان عامل ارتباط ۱۷ استان جنوبی و غربی با مرکز کشور، بستر تردد سالانه میلیون‌ها دستگاه خودرو حامل کالا و مسافر را فراهم ساخته‌اند. 

وی صیانت و ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای به‌ویژه در کریدورهای اصلی را از اولویت‌های این اداره کل برشمرد و افزود: پویایی صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای منوط به توسعه و نگهداری مستمر زیرساخت‌ها در حوزه‌های ایمنی و عمران جاده‌ای است که در این راستا، همه ساله طرح‌های متعددی اجرا می‌شود.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قم با اشاره به جایگاه راهبردی این محورها تصریح کرد: آزادراه قم – تهران به عنوان سومین محور ترافیکی کشور در حوزه جابه‌جایی مسافر و جاده قدیم قم – تهران به عنوان یکی از محورهای کریدوری کلیدی در حوزه حمل‌ونقل کالا نقش عمده‌ای در این چرخه ایفا می‌کنند و به همین منظور، با رصدهای میدانی مستمر و بررسی گزارش‌های مردمی، نقاط آسیب‌دیده شناسایی و برای بهسازی آن‌ها اقدام می‌شود.

خلیلی‌نیا در تشریح جزئیات این پروژه‌های عمرانی بیان داشت: در قالب یک طرح پیمانی، عملیات لکه گیری هندسی و درزگیری با قیر پلیمری در طول پنج کیلومتر از محور قدیم قم – تهران اجرایی شد. همزمان با این اقدام، عملیات روکش آسفالت به طول ۱۰ کیلومتر نیز در آزادراه قم – تهران به سرانجام رسید و این مسیرها در مجموع به طول ۱۵ کیلومتر زیر بار ترافیک رفت.

وی خاطرنشان کرد: تمامی اعتبار هزینه‌شده برای اجرای طرح بهسازی این ۱۵ کیلومتر، بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال بوده که به طور کامل توسط سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تأمین شده‌است.

منبع:راهداری قم

برچسب ها: راهداری قم ، آزادراه قم
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