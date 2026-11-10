رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: روشن است که ما قطعاً دشمنان را نابود خواهیم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در مراسم رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که با حضور سردار سیدمجید موسوی برگزار شد، با تجلیل از نقش نیرو‌های مسلح در دفاع از کشور اظهار داشت: شما و دیگر همرزمانتان که در بخش‌های مختلف نیروی هوافضا و سراسر نیرو‌های مسلح خدمت می‌کنید، به‌راستی قهرمانان این کشور هستید.

وی با اشاره به عملکرد نیرو‌های مسلح در مقابله با دشمن افزود: به فضل الهی، کاری شگفت‌انگیز انجام شد. آمار‌ها نشان می‌دهد که آمریکا در هیچ جنگی، طی بازه زمانی مشابه، این میزان مهمات و تجهیزات نظامی به کار نگرفته است؛ آن هم با چنین حجمی از مهمات پیشرفته که استفاده از آنها را در میدان نبرد شاهد بودیم.

سرلشکر عبداللهی درباره عوامل ناکامی آمر یکا و پشیمانی این کشور از اقدام خود تصریح کرد: معتقدم آنچه پیش از سلاح، تجهیزات و امکانات، موجب این ناکامی شد، اراده انسان‌ها بود؛ اراده رزمندگانی همچون شما و سردار سیدمجید موسوی.

وی با تأکید بر اینکه تکلیف نیرو‌های مسلح، ایستادگی در برابر دشمن است، ادامه داد: بزرگی یا کوچکی دشمن و میزان تجهیزات و امکانات آن، مبنای تصمیم ما نیست. آنچه تاکنون پیروزی ما را رقم زده، همین روحیه بوده است؛ نه محاسبات دشمن را می‌پذیریم و نه این محاسبات بر اراده ما تأثیر می‌گذارد.

سرلشکر عبداللهی در واکنش به اظهارات اخیر نتانیاهو تصریح کرد: نتانیاهو اخیراً گفته است «یا ما باید ایران را نابود کنیم یا ایران ما را نابود خواهد کرد». این سخن تازه‌ای نیست؛ روشن است که ما قطعاً آنان را نابود خواهیم کرد.

وی افزود: این سخن تازگی ندارد و بی‌تردید ما آنان را نابود خواهیم کرد. آنان پیش‌تر توان خود را آزموده‌اند و با هر آنچه در اختیار داشتند، به میدان آمده‌اند، اما از دستیابی به هدف خود بازمانده‌اند.

فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا با اشاره به نیت‌های شوم دشمنان خاطرنشان کرد: هدف آنان نابودی جمهوری اسلامی بود، اما نتوانستند آن را محقق کنند؛ ازاین‌رو، تا این لحظه، رژیم صهیونیستی و آمریکا شکست‌خوردگان قطعی میدان هستند.

سرلشکر عبداللهی همچنین تأکید کرد: شگفتانه‌ها در جنگ آینده، یکی پس از دیگری نمایان خواهد شد.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، ستاد کل نیروی مسلح ، جنگ رمضان
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