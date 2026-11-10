استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تدوین سند آبخیزداری در استان، لایروبی آب‌بندان‌ها و پیشگیری از آتش‌سوزی را از مهم‌ترین موضوعات نیازمند توجه دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - هادی حق شناس ، استاندار گیلان امروز در ستاد مدیریت بحران این استان اظهار کرد : گیلان ظرفیت های بالای در بخش تولید دارد ، با توجه به شرایط جغرافیایی و بارش های سالانه باید همگان آمادگی لازم  در مقابله با بحران ها بر اثر حوادث طبیعی  را در استان داشته باشیم . 

استاندار گیلان با بیان اینکه ذخایر نیروگاهها ، سدها و بارش ها نسبت به سال گذشته در استان  مطلوب تر است ، افزود : تولیدات امسال در بخش محصولات کیوی ، برنج و مرکبات نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارد .‌

وی به لایروبی آبندانها اشاره و اذعان کرد : لایروبی آب بندانها از اهم موضوعاتی است که باید جهت افزایش ذخایر آب مورد توجه قرارگیرد.

حق شناس بر ضرورت تدوین سند آبخیزداری گیلان اشاره و تصریح کرد : خاک گنجینه ای گیلان است، و در این راستا باید مطالعات تاثیر گذاری انجام شود. 

استاندار گیلان خاطر نشان کرد : نیروگاه‌های گیلان وضعیت خوبی دارد و پویش مصرف صرفه جویی گاز در استان در این شرایط باید رعایت شود. 

وی به حوادث آتش سوزی در گیلان اشاره کرد و ادامه داد : درآتش سوزی  لنگرود ، ۲ کودک بر اثر این حادثه فوت شد اگر پیش بینی و مدیریت در این حوزه صورت گیرد شاهد اینگونه حوادث در استان نخواهیم بود.

حق شناس با اشاره به اینکه مشکل اتصالی برق از مهمترین حوادث فاجعه در گیلان شمرده می شود، اظهار کرد : منازل مسکونی اکثر حوادث آتش سوزی در استان را تشکیل داده است، بر اثر بی احتیاطی متاسفانه شاهد حادثه آتش سوزی در استان هستیم، توجه و پیش بینی حوادث از بروز آن در جامعه جلوگیری می شود. 

در این نشست قطع شبکه های برق و آب و گاز ، مسدود شدن راههای در برف ، لایروبی انهار، بهداشت و درمان و ... از اهم موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.‌

برچسب ها: مدیریت بحران ، گیلان
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