فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: چیزی جز شکست و هزیمت برای دشمن باقی نخواهیم گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ایین رونمایی از شهر موشکی جدید سپاه، بیان کرد: توانمندی‌های به‌یادگارمانده از فرماندهان ارزشمند نیروی هوافضا، امروز ابزاری دفاعی، مستحکم و قابل اتکا برای حفاظت از مردم بزرگوار و پیروی از فرمایشات و منویات فرماندهی معظم کل قوا در برابر دشمنان است. امروز به شکلی قابل قبول و قابل اتکا، آمادگی مقابله با هر تهدیدی را در منطقه و فرامنطقه داریم.

وی افزود: با اتکا به مردم بزرگواری که امروز معجزه‌گون مبعوث شده‌اند و بیش از ۹ ماه حضور ارزشمند خود را در میدان‌ها و خیابان‌ها به نمایش گذاشته‌اند، صلابت، استقامت و پایمردی خود را در برابر دشمنان نشان خواهیم داد و آنان را از هرگونه خطا و اشتباه منصرف خواهیم کرد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه تصریح کرد: اگر ضرورت پیدا کند، تمام ظرفیت‌های آنان را در منطقه و فرامنطقه زیر آتش خود خواهیم گرفت و چیزی جز شکست و هزیمت برای دشمن باقی نخواهیم گذاشت. در همه عرصه‌های نبرد، رزمندگان نیروی هوافضا همچون دو جنگ گذشته پای کار نظام خواهند بود.