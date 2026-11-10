باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران عصر سه‌شنبه ۱۹ آبان، با صدور بیانیه‌ای در واکنش به اتهام‌زنی‌های اخیر فرانسه علیه ایران نوشت: «طرح اتهام تازه علیه ایران - که در ادامه اتهام‌ها و ادعا‌های تکراری پیشین با هدف انحراف افکار عمومی از سیاست‌های مخرب فرانسه در قبال ایران و منطقه غرب آسیا، به‌ویژه میزبانی چنددهه‌ای گروه‌های تروریستی و حمایت از نسل‌کشی فلسطینیان صورت می‌گیرد - اقدامی بسیار غیرمسئولانه و سخیف برای تخریب چهره ایران و اخلال در روابط آن با سایر کشور‌ها است و صرفا موجب خوشایند آمریکا و رژیم صهیونیستی به‌عنوان بزرگ‌ترین ناقضان حقوق بین‌الملل شده است.»

این بیانیه ادامه می‌دهد: «طرح این ادعا‌های بی‌اساس از سوی دولت فرانسه به منزله فرافکنی ضعف‌هایشان در حکمرانی، ناتوانی در تامین مطالبات مردم و قصور در رفع ضعف سامانه‌های اداره کشور است که حتی قادر به کنترل درجه حرارت یخچال‌ها هم نیستند و در صدد هستند تا تقصیر آن را با طرح اتهامات سخیف به دوش عوامل خارجی بیاندازند.»

در ادامه بیانیه آمده‌است: «وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به مقامات فرانسه توصیه اکید می‌کند به‌جای صرف بودجه‌های کلان برای مداخله در کشور‌های دیگر، از جمله با سوء استفاده از پوشش دیپلماتیک و پروژه‌های به‌ظاهر فرهنگی، امکانات خود را صرف پاسخ‌گویی به مطالبات معیشتی و آموزشی مردم خود نماید.»

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پایان تصریح کرد: «جمهوری اسلامی ایران با یادآوری مسولیت بین‌المللی دولت فرانسه به‌خاطر اقدامات ناقض حقوق بین‌الملل و مداخلات غیرقانونی فرانسه علیه ایران، تأکید می‌کند که در اتخاذ تدابیر ضروری و مقتضی برای صیانت از منافع و امنیت ملی خود در قبال تحرکات غیرقانونی خارجی تردید نخواهد کرد.»