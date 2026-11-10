«جاده جنگ»؛ روایتی از ایستادگی مردم در برابر اشغالگران + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - رمان «جاده جنگ» نوشته منصور انوری، روایتی داستانی از اشغال ایران در شهریور ۱۳۲۰ و مقاومت مردم خراسان در برابر نیروهای شوروی است؛ اثری که حاصل نزدیک به یک دهه تحقیق نویسنده و تلاشی برای بازآفرینی تاریخ از نگاه مردم و قهرمانان گمنام آن است. انوری با پیوند دادن جنگ، عشق و انتخاب‌های سرنوشت‌ساز، تاریخ را به ادبیات و حافظه ماندگار یک ملت تبدیل کرد.

اهمیت ادبیات داستانی در روایت حوادث بزرگ تاریخی، از جمله موضوعاتی بود که رهبر شهید، آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای بر آن تأکید داشتند و هنر رمان‌نویس را در بازآفرینی جزئیات و لحظه‌های حساس می‌دانستند. درگذشت انوری در پانزدهم آبان ۱۴۰۵، بار دیگر ضرورت روایت حماسه‌های مردم ایران را برجسته می‌کند؛ حماسه‌هایی که به نویسندگانی نیاز دارند تا روح ایستادگی و اراده ملت را به زبان هنر ماندگار کنند.