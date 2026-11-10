افتتاح و آغاز عملیات اجرایی ۲۱ پروژه در کیش؛ ۱۱۴ همت اعتبار برای توسعه جزیره

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی این طرح‌ها، صبح سه‌شنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۵، همزمان با هفته کیش برگزار شد. طی این مراسم، ۱۷ طرح با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۴ هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید و عملیات اجرایی چهار طرح دیگر با اعتباری حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان آغاز شد. با اجرای این پروژه‌ها پیش‌بینی می‌شود زمینه ایجاد ۱۲ هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در جزیره فراهم شود.

توسعه زیرساخت‌های انرژی، آب و ارتباطات

محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در این مراسم با اشاره به روند اجرای پروژه‌های توسعه‌ای اظهار کرد: طی ۱۸ ماه گذشته، با وجود شرایط دشوار و دو جنگ تحمیلی، ۷۳ طرح با ارزش بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان در کیش افتتاح شده است.

وی توسعه زیرساخت‌های انرژی و آب را از محورهای مهم برنامه‌های امروز برشمرد و گفت: با افزودن ۳۸.۳ مگاوات ظرفیت نیروگاهی و افزایش ۱۰ هزار مترمکعبی ظرفیت تولید آب، مجموع تولید آب جزیره به ۴۰ هزار مترمکعب در روز رسیده و ناترازی تولید آب و برق برطرف شده است. کبیری همچنین از بهره‌برداری فاز نخست نیروگاه خورشیدی کیش با ظرفیت ۳.۲ مگاوات برای تأمین حدود ۱۰ درصد انرژی پاک جزیره و نیز راه‌اندازی هفت دکل ارتباطی در کیش و هندورابی خبر داد.

گسترش طرح‌های صنعتی، مالی و مسکن

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه از افتتاح طرح‌های صنعتی مرتبط با آب‌شیرین‌کن‌ها و پشتیبان صنعت نفت و گاز با ارزش حدود ۱۶۵ میلیون دلار خبر داد. افتتاح نخستین صندوق پژوهش و فناوری کیش با سقف تسهیلات ۳ هزار میلیارد تومان برای شرکت‌های دانش‌بنیان و تأسیس نخستین صندوق ضمانت با سرمایه ۳۰۰ میلیون یورو از دیگر اقدامات حوزه تأمین مالی بود.

در حوزه مسکن نیز عملیات اجرایی طرح‌های «مسکن خدمت» (با امکان انتشار توکن برای مشارکت گروه‌های خدمات‌رسان) و «مسکن بومیان» (با الگوی اجاره به شرط تملیک) آغاز شد. همچنین بیش از ۳۰۰ واحد مسکونی در قالب تعاونی نیک‌تر به فعالان حمل‌ونقل عمومی واگذار شد، نخستین مدرسه هتلداری کیش با همکاری گروه هتل‌های هما افتتاح گردید و سه هتل جدید با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان وارد مرحله بهره‌برداری آزمایشی شدند.

افتتاح پارک فرشتگان میناب

در حاشیه برنامه‌های هفته کیش، پارک فرشتگان میناب با هدف گرامیداشت یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، کاشت ۱۶۸ نهال و ایجاد فضای نشاط برای کودکان و خانواده‌ها افتتاح شد و نصب المان‌های یادبود دیگر نیز تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

رشد ۷ برابری جذب سرمایه‌گذاری و تأکید رئیس‌جمهور بر نقشه جامع

کبیری با اشاره به رشد بیش از هفت‌برابری جذب سرمایه‌گذاری در کیش طی ۲۴ ماه اخیر، از جذب حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه داخلی و ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه خارجی خبر داد. وی همچنین به بازگشت ۶۵۲ هکتار زمین به ارزش بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال با همکاری دستگاه قضایی و بازگشت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از پروژه‌های راکد به چرخه سرمایه‌گذاری اشاره کرد.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، نیز در این مراسم برخط، با تأکید بر ضرورت تدوین و اجرای نقشه جامع توسعه کیش، خواستار آن شد که طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری با توجه به محدودیت اراضی جزیره و بر اساس مطالعات دقیق اجرا شوند تا الگوهای موفق تولید و خدمات توسعه یابند.

منبع:روابط عمومی منطقه آزاد کیش