باشگاه خبرنگاران جوان- محمدعظیم ملک روز سه‌شنبه در دیدار با اعضای هیات کوهنوردی استان، این رشته را ورزشی دشوار، اما آمیخته با عشق و علاقه توصیف کرد و افزود: کوهنوردی علاوه بر تقویت جسم، زمینه‌ساز رشد روحی و شخصیتی افراد است.

وی در پاسخ به مطالبات مطرح‌شده از سوی هیات کوهنوردی اظهار کرد: برای تحقق مطالبات، وعده‌فروشی نمی‌کنیم و باید واقعیت‌ها و محدودیت‌های موجود را در نظر بگیریم، اما این به معنای غیرقابل تحقق بودن خواسته‌ها نیست.

معاون استاندار کردستان با اشاره به درخواست هیات کوهنوردی برای تأمین تجهیزات مورد نیاز تیم‌های امداد و نجات، تیم زمینی و تیم برون‌مرزی استان گفت: استاندار کردستان بر برگزاری جلسات کارگروه ورزش استان و پیگیری مسائل این حوزه تأکید دارد.

ملک همچنین با اشاره به ظرفیت قانونی تخصیص یک درصد از مالیات قطعی مؤدیان برای حمایت از ورزش قهرمانی و باشگاه‌های ورزشی، بر ضرورت فرهنگ‌سازی و تشویق مؤدیان مالیاتی برای مشارکت در توسعه ورزش تأکید کرد.

نبود سالن استاندارد سنگ‌نوردی در کردستان از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این دیدار بود. هیات کوهنوردی پیشنهاد اختصاص بخشی از زمین استادیوم امین سنندج برای ایجاد این زیرساخت را مطرح کرد.

معاون استاندار کردستان نیز در این خصوص قول مساعد داد موضوع را از طریق دستگاه‌های مربوط پیگیری کند.

منبع استانداری استان