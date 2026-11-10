باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - هنر اصیل ورشوسازی بروجرد با قدمتی بیش از دو قرن، همچنان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند صنایع‌دستی کشور به شمار می‌رود؛ هنری که به همت دستان هنرمندان بروجردی نه‌تنها جایگاه ویژه‌ای در میان هنرهای سنتی ایران به دست آورده، بلکه محصولات آن راهی بازارهای کشورهای مختلف شده است. تداوم و توسعه این هنر دیرینه به تأمین مواد اولیه، به‌ویژه ورق ورشو، وابستگی جدی دارد؛ موضوعی که اختصاص ۶۰ میلیارد تومان اعتبار برای تأمین این ماده اولیه را به ضرورتی مهم برای حمایت از هنرمندان تبدیل کرده است.

بروجرد پیشتاز در هنر دیرینه ورشوسازی

رئیس انجمن ورشوسازان بروجرد با اشاره به پشینه تاریخی این هنر اظهار کرد: ورشوسازی در بروجرد هنری ریشه‌دار و اصیل با قدمتی بیش از ۲۰۰ سال است که نسل به نسل به هنرمندان این منطقه منتقل شده و همچنان با قدرت به حیات خود ادامه می‌دهد.

وی با بیان اینکه هنر ورشوسازی در سه شهر بروجرد، اصفهان و دزفول رواج دارد، افزود: هنرمندان بروجردی در این عرصه توانسته‌اند با تکیه بر مهارت، تجربه و خلاقیت خود از دیگر فعالان این حوزه پیشی بگیرند و جایگاه برجسته‌ای در تولید محصولات ورشو به دست آورند.

به گفته وی، محصولات تولیدشده در کارگاه‌های ورشوسازی بروجرد علاوه بر برخورداری از ارزش هنری و فرهنگی، قابلیت عرضه در بازارهای بین‌المللی را دارند و به کشورهای مختلف صادر می‌شوند؛ موضوعی که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این هنر برای ارزآوری و توسعه اقتصادی منطقه است.

تأمین ورق ورشو؛ مهم‌ترین نیاز هنرمندان

با وجود ظرفیت‌های قابل توجه ورشوسازی در بروجرد، تأمین مواد اولیه به‌ویژه ورق ورشو یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان این حوزه محسوب می‌شود؛ چراکه استمرار تولید و فعالیت کارگاه‌های سنتی به دسترسی مناسب و مستمر به این ماده اولیه وابسته است.

در همین راستا، باباخانی، کارشناس ورشو، با اشاره به اهمیت تأمین مواد اولیه این صنعت گفت: برای تأمین ورق ورشو، اعتباری به میزان ۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

اختصاص این اعتبار می‌تواند گامی مهم در مسیر رفع مشکلات تأمین مواد اولیه، حمایت از هنرمندان و جلوگیری از رکود فعالیت کارگاه‌های ورشوسازی باشد.

ضرورت حمایت از میراثی که ظرفیت جهانی شدن دارد

ورشوسازی بروجرد تنها یک حرفه و فعالیت تولیدی نیست، بلکه بخشی از هویت تاریخی، فرهنگی و هنری این شهر به شمار می‌رود؛ هنری که حاصل سال‌ها تجربه، ظرافت و خلاقیت هنرمندان است و می‌تواند با حمایت هدفمند، سهم بیشتری در بازارهای داخلی و خارجی داشته باشد.

تأمین پایدار ورق ورشو، حمایت از کارگاه‌های تولیدی، فراهم کردن زمینه صادرات و معرفی بهتر محصولات این هنر در بازارهای جهانی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند آینده این صنعت دیرینه را تضمین کند.

اکنون که ورشوسازی بروجرد پس از بیش از دو قرن همچنان زنده و پویاست، حمایت از هنرمندان و رفع موانع تولید می‌تواند این هنر اصیل را از کارگاه‌های سنتی به بازارهای گسترده‌تر جهانی پیوند دهد و نام بروجرد را بیش از گذشته با هنر ورشو در جهان مطرح کند.