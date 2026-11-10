باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر محمدرضا فارسی‌نژاد، مدیرکل پزشکی قانونی استان لرستان اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، ۲۵ نفر در حوادث رانندگی محور‌های درون‌شهری، ۱۸۹ نفر در محور‌های برون‌شهری و ۳۹ نفر در محور‌های روستایی استان جان خود را از دست داده‌اند که در مجموع ۲۵۳ نفر را شامل می‌شود.

وی افزود: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ که طی آن ۳۳ نفر در محور‌های درون‌شهری، ۲۰۸ نفر در محور‌های برون‌شهری و ۲۰ نفر در محور‌های روستایی جان باخته بودند، نشان‌دهنده کاهش ۳.۱ درصدی مجموع تلفات تصادفات رانندگی در استان است.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با اشاره به افزایش آمار مصدومان حوادث رانندگی تصریح کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، تعداد ۶ هزار و ۱۳۰ نفر در پی حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، یک‌هزار و ۵۹۶ نفر زن و ۴ هزار و ۵۳۵ نفر مرد بوده‌اند.

فارسی‌نژاد ادامه داد: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، ۵ هزار و ۲۱۸ نفر شامل یک‌هزار و ۴۳۶ زن و ۳ هزار و ۷۸۲ مرد به دلیل مصدومیت ناشی از تصادفات به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده بودند که مقایسه این آمار از افزایش ۱۷.۵ درصدی مصدومان حکایت دارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، توجه به سرعت مطمئنه، پرهیز از شتاب‌زدگی و رعایت احتیاط در رانندگی، خواستار توجه جدی رانندگان به حفظ جان خود و دیگر کاربران جاده‌ای شد.

منبع:روابط عمومی اداره‌کل پزشکی قانونی استان لرستان