وزیر جنگ آمریکا تلاش برای استیضاح خود را اقدامی سیاسی و خرابکارانه علیه ارتش این کشور خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا روز سه‌شنبه تلاش‌ها برای استیضاح خود به‌دلیل سوءاستفاده از قدرت در جنگ ایران را اقدامی بی‌اساس و محکوم به شکست توصیف کرد.

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، هشت بند استیضاح علیه هگست ارائه کرد.

هگست در نخستین نشست خبری خود در پنتاگون از ماه مه تاکنون، با اشاره به شکست تلاش‌ها برای استیضاح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: «آن تلاش‌ها شکست خوردند و این بار نیز شکست خواهند خورد.»

وی اقدامات برای استیضاح خود را «خرابکاری» خواند و گفت: «این میهن‌پرستی نیست، بلکه خرابکاری است.»

هگست همچنین با دفاع از عملیات نظامی آمریکا در جنگ ایران مدعی شد: «در کنار تک‌تک این عملیات‌ها ایستاده‌ام، به اجرای آنها افتخار می‌کنم و اگر لازم باشد، فردا نیز همین کار را انجام خواهم داد.»

هگست مدعی شد تلاش برای استیضاح او این پیام را منتقل می‌کند که آمریکا فرماندهان نظامی و مقام‌های غیرنظامی خود را به‌دلیل اجرای موفق عملیات‌های نظامی قانونی مجازات خواهد کرد!

وی همچنین گفت برخی نمایندگان قصد دارند نظامیانی را که دستورهای او را اجرا کرده‌اند تحت پیگرد قرار دهند و تأکید کرد: «اگر می‌خواهند به سراغ نظامیان بروند، باید از من عبور کنند.»

منبع: رویترز

برچسب ها: پنتاگون ، وزیر دفاع آمریکا
خبرهای مرتبط
ونس تلاش برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا را «نمایشی مضحک» خواند!
روبیو: نیازی به عملیات نظامی گسترده علیه ایران نیست
هگست احتمال استیضاح خود در کنگره را کم‌اهمیت جلوه داد
خشم جمهوری‌خواهان از جنگ با ایران و افزایش احتمال برکناری هگست
مشاور پیشین کاخ سفید: ترامپ آمریکا را وارد جنگی بی‌پایان با ایران کرد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
روبیو: نیازی به عملیات نظامی گسترده علیه ایران نیست
بازداشت نظامی آمریکایی در انگلیس به ظن جاسوسی
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در سواحل عمان
یحیی سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت ۱۰۹ حمله هوایی و موشکی به یمن انجام داد
آسیب دیدن شناور شرکت نفت ابوظبی در پی حمله در آب‌های امارات
ادعای هگست: تلاش برای استیضاح من شکست می‌خورد
ونس تلاش برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا را «نمایشی مضحک» خواند!
هرتزوگ از کنست خواست مانع برگزاری انتخابات مجدد شود
زلنسکی مذاکرات سه‌جانبه ابوظبی را «سازنده و محتوایی» توصیف کرد
یمن از حمله به فرودگاه ریاض و تأسیسات نفتی عربستان خبر داد
آخرین اخبار
بازداشت نظامی آمریکایی در انگلیس به ظن جاسوسی
ونس تلاش برای استیضاح وزیر جنگ آمریکا را «نمایشی مضحک» خواند!
یحیی سریع: عربستان طی ۲۴ ساعت ۱۰۹ حمله هوایی و موشکی به یمن انجام داد
توافق گروه هفت درباره ضرورت جلوگیری از خلأ امنیتی در لبنان
آسیب دیدن شناور شرکت نفت ابوظبی در پی حمله در آب‌های امارات
اصابت پرتابه ناشناس به یک نفتکش در سواحل عمان
زلنسکی مذاکرات سه‌جانبه ابوظبی را «سازنده و محتوایی» توصیف کرد
هرتزوگ از کنست خواست مانع برگزاری انتخابات مجدد شود
یمن از حمله به فرودگاه ریاض و تأسیسات نفتی عربستان خبر داد
روبیو: نیازی به عملیات نظامی گسترده علیه ایران نیست
ادعای هگست: تلاش برای استیضاح من شکست می‌خورد
لاوروف: اتحادیه اروپا با پیشنهاد آتش‌بس در پی خرید زمان برای اوکراین است
هدف الزیدی از سفر از پیش اعلام نشده به تهران چه بود؟
وزیر خارجه پاکستان: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مبنای ادامه مذاکرات ایران و آمریکا است
قطر از ادامه میانجی‌گری میان ایران و آمریکا خبر داد
استقرار فرماندهی نظامی شورای همکاری در کویت
تاکید روبیو بر توقف تامین مالی تسلیحات برای اسرائیل
رایزنی مصر و انگلیس برای مهار تنش‌های منطقه‌ای و جلوگیری از گسترش جنگ
سفر وزیر دفاع عربستان به بحرین
کانادا تحریم ۱۱ نهاد ایرانی را دوباره فعال کرد
۷۸ درصد انگلیسی‌ها اسرائیل را تهدیدی برای صلح جهانی می‌دانند
آغاز مذاکرات سه جانبه میان روسیه و اوکراین با میانجی‌گری آمریکا در ابوظبی
رایزنی فشرده قطر با اروپا و عربستان درباره جنگ ایران پس از دیدار با ترامپ
الشرق فاش کرد: پنج سفر هیئت قطری به تهران در یک هفته
فرانسه از بررسی گزینه‌های مختلف در واکنش به یک حمله سایبری خبر داد
شهادت نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی
کره شمالی، گوترش را فردی «جانبدار و غیرمسئول» خواند
روسیه چهار پست برق و چند کشتی باری اوکراین را هدف قرار داد
ران پل: جنگ با ایران و گرانی سوخت، جمهوری‌خواهان را در انتخابات مجازات کرد
حکیم جفریز: اولویت دموکرات‌ها توقف جنگ با ایران است