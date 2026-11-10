وزیر جنگ آمریکا تلاش برای استیضاح خود را اقدامی سیاسی و خرابکارانه علیه ارتش این کشور خواند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا روز سه‌شنبه تلاش‌ها برای استیضاح خود به‌دلیل سوءاستفاده از قدرت در جنگ ایران را اقدامی بی‌اساس و محکوم به شکست توصیف کرد.

این اظهارات یک روز پس از آن مطرح شد که توماس مَسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، هشت بند استیضاح علیه هگست ارائه کرد.

هگست در نخستین نشست خبری خود در پنتاگون از ماه مه تاکنون، با اشاره به شکست تلاش‌ها برای استیضاح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد: «آن تلاش‌ها شکست خوردند و این بار نیز شکست خواهند خورد.»

وی اقدامات برای استیضاح خود را «خرابکاری» خواند و گفت: «این میهن‌پرستی نیست، بلکه خرابکاری است.»

هگست همچنین با دفاع از عملیات نظامی آمریکا در جنگ ایران مدعی شد: «در کنار تک‌تک این عملیات‌ها ایستاده‌ام، به اجرای آنها افتخار می‌کنم و اگر لازم باشد، فردا نیز همین کار را انجام خواهم داد.»

هگست مدعی شد تلاش برای استیضاح او این پیام را منتقل می‌کند که آمریکا فرماندهان نظامی و مقام‌های غیرنظامی خود را به‌دلیل اجرای موفق عملیات‌های نظامی قانونی مجازات خواهد کرد!

وی همچنین گفت برخی نمایندگان قصد دارند نظامیانی را که دستورهای او را اجرا کرده‌اند تحت پیگرد قرار دهند و تأکید کرد: «اگر می‌خواهند به سراغ نظامیان بروند، باید از من عبور کنند.»

منبع: رویترز