رئیس شورای حل اختلاف چهارمحال و بختیاری از رسیدن ۷ هزار و ۹۲۳ پرونده به صلح و سازش در شش‌ماهه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان: نگار شیخ پور - گرم شیخ پور با اشاره به عملکرد این شورا در نیمه نخست امسال گفت: در این مدت از مجموع ۲۰ هزار و ۶۸۹ پرونده، ۷ هزار و ۹۲۳ پرونده به صلح و سازش انجامید.

وی با بیان اینکه ۴۱۴ شعبه شورای حل اختلاف و ۴۲۳ هیئت صلح در سراسر استان فعال است، گفت: اعضای این شعب و هیئت‌ها با ترویج گفت‌وگو و جلب رضایت طرفین، برای حل اختلاف‌ها و بازگشت آرامش به خانواده‌ها و جامعه تلاش می‌کنند.

رئیس شورای حل اختلاف استان همچنین با اشاره به سازش در ۱۵ پرونده قتل، این اقدام را حاصل گذشت اولیای دم و تلاش معتمدان و هیئت‌های صلح دانست.

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برچسب ها: شورای حل اختلاف ، پرونده قتل
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