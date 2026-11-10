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۸۰ سال تداوم کشتار غیرنظامیان در عملیات‌های رژیم اسرائیل + فیلم

مستند «نازا» با روایت ۲۴ نظامی و افسر رژیم اسرائیل، سازوکار محاسبه تلفات غیرنظامیان پیش از حملات و تداوم این الگو در عملیات‌های رژیم صهیونیستی را به تصویر می‌کشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مستند «نازا» ساخته یوال آبراهام و ریچل زور، از سازوکاری در ارتش رژیم اسرائیل پرده برمی‌دارد که در آن شمار غیرنظامیانی پیش از حمله کشته می شوند در پرونده عملیاتی هدف ثبت می‌شود. در این مستند، ۲۴ افسر و نظامی اسرائیلی درباره نحوه انتخاب اهداف و محاسبه تلفات غیرنظامی در جنگ غزه شهادت می‌دهند؛ به‌طوری‌که در یکی از موارد، برای ترور یک نفر رقم ۵۰۰ کشته ثبت شده بود.

این الگو در روایت تاریخی گزارش، از انفجار هتل دیوید در سال ۱۹۴۶ تا حملات غزه، اجرای دستورالعمل هانیبال و ترورهای سال‌های اخیر در تهران و بیروت دنبال شده است. حمله به مناطق مسکونی و اردوگاه‌های آوارگان، از جمله حمله به منطقه المواصی که بیش از ۴۰۰ شهید و مجروح بر جای گذاشت، نمونه‌هایی از تداوم این شیوه هستند؛ الگویی که در آن افزایش شمار قربانیان غیرنظامی مانع توقف عملیات نشده است.

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