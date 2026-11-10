باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه مدعی شد که در شرایط کنونی نیازی به انجام عملیات نظامی گسترده علیه ایران وجود ندارد؛ او در عین حال ادعا کرد که تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد ایران را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

روبیو بار دیگر مدعی شد آمریکا همچنان آماده دستیابی به توافق صلح است و مانع تلاش‌های میانجی‌گرانه نمی‌شود، اما به ادعای او، تهران ظاهراً آمادگی توافق را ندارد!

وی همچنین تأکید کرد که درگیری به بن‌بست نرسیده و آمریکا با اثر انباشته تحریم‌ها، فشار بر ایران را افزایش می‌دهد.

وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنانش به مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین در ابوظبی پرداخت و گفت واشنگتن می‌خواهد اطمینان حاصل کند که اوکراین پس از پایان جنگ، هرگز احساس تهدید نکند.

روبیو افزود مقام‌های اروپایی در کنار هیئت آمریکایی حضور دارند، هرچند در مذاکرات شرکت نکرده‌اند. به گفته وی، چارچوب مذاکرات سه‌جانبه در نهایت باید گسترش یابد و اتحادیه اروپا را نیز دربرگیرد تا زمینه دستیابی به توافق صلح فراهم شود.

منبع: الجزیره