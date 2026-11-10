مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از آغاز بهره برداری قریب الوقوع و تدریجی از ۱۲ پروژه مهم زیرساختی صنعت آب در آینده نزدیک در ۶ استان کشور به ارزشی افزون بر ۹۰ همت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داود کامگار در مراسم افتتاحیه و آیین آغاز عملیات بهره‌برداری از سه پروژه مهم مجموعه طرح بزرگ گرمسیری و تونل نوسود که در قالب پویش «ایران آباد» به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند، ضمن خیرمقدم به وزیر محترم نیرو، معاونین و مدیران ارشد وزارت نیرو، استاندار کرمانشاه، نمایندگان استان کرمانشاه، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، مدیران عامل شرکت‌های پیمانکار و مشاور و همه دست‌اندرکاران طرح اظهار داشت: امروز شاهد افتتاح و آغاز بهره‌برداری از سه پروژه مهم شامل بند تنظیمی و سامانه انتقال آب کردی‌قاسمان به تونل نوسود، افتتاح و بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکشی ۵۱۰۰ هکتار از اراضی دشت‌های بشیوه، قلعه‌شاهین و جگرلو به همراه چهار ایستگاه پمپاژ متناظر با این دشت‌ها، خطوط انتقال برق و پست‌های مربوطه و همچنین سازه آبگیر احداث‌شده برای آبرسانی به ۳۰۰۰ هکتار از اراضی واحد عمرانی زاگرس در استان سرافراز کرمانشاه هستیم.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه طرح گرمسیری افزود: طرح گرمسیری یکی از پیچیده‌ترین و بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی اجراشده در کشور است که حاصل سال‌ها تلاش و کوشش شبانه‌روزی هزاران نفر از کارگران، مهندسان، تکنسین‌ها و مدیران طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بوده است. طی سال‌های اخیر، پروژه‌های مرتبط با این طرح با راهبری وزارت نیرو و کارفرمایی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و همکاری پیمانکاران و مشاوران مختلف داخلی و حمایت سازمان برنامه و بودجه به‌تدریج به مرحله بهره‌برداری رسیده و به سرانجام نزدیک شده‌اند.

وی افزود: بسیاری از طرح‌های بزرگ عمرانی کشور در حوزه آب، از جمله بلندترین سدها، بزرگ‌ترین مخازن سد‌های کشور، طولانی‌ترین تونل‌ها و زیباترین و بزرگ‌ترین پل‌های اجراشده در کشور، با راهبری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران طی بیش از سه دهه فعالیت این شرکت به ثمر نشسته‌اند. تحقق این دستاورد‌ها جز با همکاری، همدلی و همراهی پیمانکاران و مشاوران توانمند و بزرگ و صبور کشور امکان‌پذیر نبود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از ارس، سردشت و پیرانشهر تا نقده، بانه و مریوان، از سنندج، قروه و دهگلان تا پاوه، جوانرود، سرپل‌ذهاب و قصرشیرین وسومار تا ایلام و مهران و دهلران، از اندیمشک و دزفول و دشت عباس تا کارون و مسجدسلیمان و ایذه، از میناب تا جاسک، چابهار، کنارک و سواحل مکران تا سراوان و زاهدان و سیستان تا اقصی نقاط ایران سرافراز، به‌ویژه مناطق مرزی کشور، آثار و نشانه‌های ماندگاری از عملکرد و پروژه‌های اجرایی و به ثمر نشسته شرکت آب و نیرو بر جای مانده است.

وی تصریح کرد: این پروژه‌ها تا دهه‌ها، به‌خصوص پروژه‌های اجراشده در مناطق مرزی، برای کشور مثمرثمر و منشا خیر و برکت خواهند بود و مردم ایران از منافع و دستاورد‌های آنها بهره‌مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در ادامه با تشریح دستاورد‌های طرح گرمسیری گفت: به‌طور خاص، طرح گرمسیری علاوه بر تأمین ۷۳۰ میلیون مترمکعب آب کشاورزی، حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب شرب و صنعت را نیز برای ۱۲ شهرستان، ۲۵ شهر و حدود ۸۰۰ روستای کشور تنظیم و تأمین خواهد کرد و ان‌شاءالله با تکمیل کار‌های باقی‌مانده، هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای این طرح به‌صورت کامل محقق خواهد شد.

کامگار با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر کشور و تأثیر آن بر فعالیت‌های توسعه‌ای اظهار داشت: در شرایط سخت جنگ، تحریم و محاصره، طبیعتاً سازمان‌ها و شرکت‌هایی مانند شرکت آب و نیرو که مأموریت‌های توسعه‌ای دارند و اهداف و برنامه‌هایشان از جنس کار‌ها و برنامه‌های بلندمدت است، از نخستین مجموعه‌هایی هستند که تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرند.

مدیرعامل آب و نیرو تصریح کرد: قاعدتاً در چنین شرایطی ممکن است مأموریت‌های سازمانی دستگاه‌های توسعه‌ای مانند شرکت ما در اولویت‌های پایین‌تری قرار بگیرد و گذران امور روزمره به اولویت اصلی کشور تبدیل شود. اما در این شرایط، ما تلاش کرده‌ایم تا با اولویت‌بندی و اجرای طرح‌ها، همچنین استفاده از مهندسی ارزش، مدیریت ریسک، بازنگری در طرح‌ها و پروژه‌ها با رویکرد کاهش هزینه‌ها و نیز حداکثرسازی استفاده از اموال، تأسیسات و تجهیزات موجود در مجموعه شرکت، فعالیت‌های خود را با شرایط موجود وفق دهیم.

وی افزود: هدف ما این بوده است که پروژه‌ها در این شرایط با کمترین تنش مواجه شوند و با سرعتی معقول به سمت بهره‌برداری و شروع بازگشت سرمایه حرکت کنند.

منبع: روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران