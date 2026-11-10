مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از آغاز بهره برداری قریب الوقوع و تدریجی از ۱۲ پروژه مهم زیرساختی صنعت آب در آینده نزدیک در ۶ استان کشور به ارزشی افزون بر ۹۰ همت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - داود کامگار در مراسم افتتاحیه و آیین آغاز عملیات بهره‌برداری از سه پروژه مهم مجموعه طرح بزرگ گرمسیری و تونل نوسود که در قالب پویش «ایران آباد» به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند، ضمن خیرمقدم به وزیر محترم نیرو، معاونین و مدیران ارشد وزارت نیرو، استاندار کرمانشاه، نمایندگان استان کرمانشاه، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، مدیران عامل شرکت‌های پیمانکار و مشاور و همه دست‌اندرکاران طرح اظهار داشت: امروز شاهد افتتاح و آغاز بهره‌برداری از سه پروژه مهم شامل بند تنظیمی و سامانه انتقال آب کردی‌قاسمان به تونل نوسود، افتتاح و بهره‌برداری از شبکه آبیاری و زهکشی ۵۱۰۰ هکتار از اراضی دشت‌های بشیوه، قلعه‌شاهین و جگرلو به همراه چهار ایستگاه پمپاژ متناظر با این دشت‌ها، خطوط انتقال برق و پست‌های مربوطه و همچنین سازه آبگیر احداث‌شده برای آبرسانی به ۳۰۰۰ هکتار از اراضی واحد عمرانی زاگرس در استان سرافراز کرمانشاه هستیم.

وی با اشاره به اهمیت و جایگاه طرح گرمسیری افزود: طرح گرمسیری یکی از پیچیده‌ترین و بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی اجراشده در کشور است که حاصل سال‌ها تلاش و کوشش شبانه‌روزی هزاران نفر از کارگران، مهندسان، تکنسین‌ها و مدیران طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته بوده است. طی سال‌های اخیر، پروژه‌های مرتبط با این طرح با راهبری وزارت نیرو و کارفرمایی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و همکاری پیمانکاران و مشاوران مختلف داخلی و حمایت سازمان برنامه و بودجه به‌تدریج به مرحله بهره‌برداری رسیده و به سرانجام نزدیک شده‌اند.

وی افزود: بسیاری از طرح‌های بزرگ عمرانی کشور در حوزه آب، از جمله بلندترین سدها، بزرگ‌ترین مخازن سد‌های کشور، طولانی‌ترین تونل‌ها و زیباترین و بزرگ‌ترین پل‌های اجراشده در کشور، با راهبری شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران طی بیش از سه دهه فعالیت این شرکت به ثمر نشسته‌اند. تحقق این دستاورد‌ها جز با همکاری، همدلی و همراهی پیمانکاران و مشاوران توانمند و بزرگ و صبور کشور امکان‌پذیر نبود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: از ارس، سردشت و پیرانشهر تا نقده، بانه و مریوان، از سنندج، قروه و دهگلان تا پاوه، جوانرود، سرپل‌ذهاب و قصرشیرین وسومار تا ایلام و مهران و دهلران، از اندیمشک و دزفول و دشت عباس تا کارون و مسجدسلیمان و ایذه، از میناب تا جاسک، چابهار، کنارک و سواحل مکران تا سراوان و زاهدان و سیستان تا اقصی نقاط ایران سرافراز، به‌ویژه مناطق مرزی کشور، آثار و نشانه‌های ماندگاری از عملکرد و پروژه‌های اجرایی و به ثمر نشسته شرکت آب و نیرو بر جای مانده است.

وی تصریح کرد: این پروژه‌ها تا دهه‌ها، به‌خصوص پروژه‌های اجراشده در مناطق مرزی، برای کشور مثمرثمر و منشا خیر و برکت خواهند بود و مردم ایران از منافع و دستاورد‌های آنها بهره‌مند خواهند شد.

مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در ادامه با تشریح دستاورد‌های طرح گرمسیری گفت: به‌طور خاص، طرح گرمسیری علاوه بر تأمین ۷۳۰ میلیون مترمکعب آب کشاورزی، حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب آب شرب و صنعت را نیز برای ۱۲ شهرستان، ۲۵ شهر و حدود ۸۰۰ روستای کشور تنظیم و تأمین خواهد کرد و ان‌شاءالله با تکمیل کار‌های باقی‌مانده، هدف‌گذاری‌های انجام‌شده برای این طرح به‌صورت کامل محقق خواهد شد. 

کامگار با اشاره به شرایط دشوار حاکم بر کشور و تأثیر آن بر فعالیت‌های توسعه‌ای اظهار داشت: در شرایط سخت جنگ، تحریم و محاصره، طبیعتاً سازمان‌ها و شرکت‌هایی مانند شرکت آب و نیرو که مأموریت‌های توسعه‌ای دارند و اهداف و برنامه‌هایشان از جنس کار‌ها و برنامه‌های بلندمدت است، از نخستین مجموعه‌هایی هستند که تحت تأثیر این شرایط قرار می‌گیرند.

مدیرعامل آب و نیرو تصریح کرد: قاعدتاً در چنین شرایطی ممکن است مأموریت‌های سازمانی دستگاه‌های توسعه‌ای مانند شرکت ما در اولویت‌های پایین‌تری قرار بگیرد و گذران امور روزمره به اولویت اصلی کشور تبدیل شود. اما در این شرایط، ما تلاش کرده‌ایم تا با اولویت‌بندی و اجرای طرح‌ها، همچنین استفاده از مهندسی ارزش، مدیریت ریسک، بازنگری در طرح‌ها و پروژه‌ها با رویکرد کاهش هزینه‌ها و نیز حداکثرسازی استفاده از اموال، تأسیسات و تجهیزات موجود در مجموعه شرکت، فعالیت‌های خود را با شرایط موجود وفق دهیم.

وی افزود: هدف ما این بوده است که پروژه‌ها در این شرایط با کمترین تنش مواجه شوند و با سرعتی معقول به سمت بهره‌برداری و شروع بازگشت سرمایه حرکت کنند.

منبع: روابط عمومی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

برچسب ها: صنعت آب ، زیرساخت
خبرهای مرتبط
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
نجات آب با یک قطعه کوچک؛ کاهنده‌ها چقدر در کاهش مصرف مؤثرند؟
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
کاهش ۳.۲ درصدی مصرف آب در کشور/ تداوم مدیریت مصرف همچنان ضروری است
سد‌های کشور آماده تله‌اندازی/ مهم‌ترین راهکار مقابله با سیلاب، پرهیز از قرار گرفتن در معرض آن است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۹ آبان ۱۴۰۵
تزریق ۴۰ همت اعتبار به پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان
تداوم بارش‌های تهران در روزهای آینده کاهش می‌یابد/ آلودگی هوا در راه است
در بازار گوشت قرمز چه می گذرد؟
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی چه پیامد‌هایی برای اقتصاد و نظام بانکی دارد؟
توزیع روزانه مرغ به ۷ هزار تن رسید/قیمت هر کیلو مرغ ۳۵۰ هزار تومان
همتی: اقدامات هماهنگ بانک مرکزی برای تقویت ثبات اقتصادی با جدیت ادامه دارد
فعلا برنامه‌ای برای قطع گاز استان‌های شمالی نداریم+ فیلم
سهم پایین راه‌آهن از حمل‌ونقل کشور؛ ضرورت تغییر رویکرد از جاده به ریل
چه عواملی باعث ایجاد تورم در کشور شده است؟
آخرین اخبار
بهره‌برداری از ۱۲ پروژه مهم زیرساختی صنعت آب در آینده نزدیک
فعلا برنامه‌ای برای قطع گاز استان‌های شمالی نداریم+ فیلم
کاهش ۲.۵ میلیون لیتری مصرف بنزین در هرمزگان
شاخص کل بورس می‌تواند در ارتفاعات بالاتر قرار گیرد؟
امکان صادرات روزانه ۵ تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل با کاهش قاچاق و مصرف
صدور نخستین گواهی‌های صرفه‌جویی در پروژه‌های کاهش قاچاق طی دو ماه آینده
آمادگی کامل نیروگاه‌های حرارتی برای تأمین برق زمستان/ ذخایر سوخت به ۸۰ درصد رسید
اطلس کیفیت رونمایی شد
پیگیری روند تشکیل کمیته مشترک ایران و اروگوئه
تولید و عرضه گوشت مرغ در وزن و سن بهینه اقتصادی به زودی
استانداردها به‌تنهایی تضمین‌کننده کیفیت سازمان‌ها نیستند
توسعه شبکه تعاونی‌های دام سبک کشور ضروری است
واردات ۱.۶ میلیون تن روغن با وجود محدودیت‌های حمل‌ونقل
تولید مرغ با وزن بالای ۲ کیلوگرم از ابتدای دی‌ماه ممنوع می‌شود
افزایش بیش از ۲۱۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
مسیر‌های انتقال آب به باغات و مزارع پاکسازی شود
چه عواملی باعث ایجاد تورم در کشور شده است؟
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۹ آبان ۱۴۰۵
ریشه‌های ناترازی بانکی و عبور اعتبارات ۷ ماهه از ۹۶۸۰ همت
تزریق ۴۰ همت اعتبار به پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان
همتی: اقدامات هماهنگ بانک مرکزی برای تقویت ثبات اقتصادی با جدیت ادامه دارد
حاکمیت شرکتی کمک می‌کند تا بنگاه اقتصادی در برابر تغییرات بیرونی، کمتر غافلگیر شود
۵۱ هزار خانه در کشور به نیروگاه خورشیدی مجهز شدند؛ برنامه‌ریزی برای توسعه طرح هر خانه، یک نیروگاه
سهم ۱۰ درصدی ریل از جابه‌جایی بار باید سه برابر شود
راه‌آهن به دنبال افزایش ۱۵ درصدی بهره‌وری ناوگان با هوش مصنوعی/جنگ کریدور‌ها مفهومی نادرست است
افزایش نرخ بهره بین‌بانکی چه پیامد‌هایی برای اقتصاد و نظام بانکی دارد؟
۷۰ تا ۸۰ درصد آب مصرفی تهران به فاضلاب تبدیل می‌شود/ بیش از ۸۰ درصد فاضلاب تولیدی تصفیه و بازچرخانی می‌شود
خسارت تصادفات جاده‌ای معادل ۷ درصد اقتصاد کشور است
تولید ۹۵ درصد تجهیزات صنعت برق در داخل کشور؛ ظرفیت قابل‌توجه ایران برای توسعه صادرات انرژی
اساس تعرفه‌گذاری آب با هدف تغییر رفتار مصرف است