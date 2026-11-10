مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر از برداشت ۱۶ هزار تن خرما از نخلستان‌های این شهرستان خبر داد و گفت: میزان تولید خرما در سال جاری نسبت به سال گذشته حدود ۷۰ درصد افزایش داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن دشتی‌نژاد اظهار کرد: امسال ۱۶ هزار تن خرما از سطح ۲ هزار و ۶۵۰ هکتار نخلستان‌های خرمشهر برداشت شده که در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت صادراتی خرمای تولیدی خرمشهر افزود: حدود ۶۵ درصد محصول برداشت شده که عمدتا از رقم استعمران است و به بازار‌های خارجی صادر شده است.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر ادامه داد: کشور‌های شرق اروپا، ژاپن و کشور‌های حوزه خلیج فارس از مهم‌ترین مقصد‌های صادراتی خرمای تولیدی این شهرستان هستند.

وی افزود: در نخلستان‌های خرمشهر ارقام مختلفی از جمله استعمران، برحی و دیگر گونه‌های خرما تولید می‌شود که هر یک سهم مهمی در تولیدات باغی و اقتصاد کشاورزی این شهرستان دارند.

دشتی‌نژاد با بیان اینکه خرما از محصولات مهم و راهبردی بخش کشاورزی خرمشهر به شمار می‌رود، گفت: افزایش تولید و توسعه صادرات این محصول می‌تواند نقش موثری در رونق اقتصادی منطقه، افزایش درآمد نخلداران و ایجاد ارزش افزوده برای بخش کشاورزی داشته باشد.

خرمشهر با برخورداری از نخلستان‌های گسترده، یکی از مناطق تولیدکننده خرما در جنوب خوزستان است و محصول خرما نقش مهمی در اشتغال و معیشت بسیاری از بهره‌برداران این شهرستان دارد.

این شهرستان بیش از ۴۰ هزار هکتار زمین قابل کشت دارد.

برچسب ها: خرمشهر ، نخلستان ، کشاورزی
خبرهای مرتبط
برداشت ۱۹ هزارتن خرما ازنخلستان های سراوان
۳۷۰۰ هکتار نخلستان خرما نیکشهر گرده افشانی شد
برداشت خارک و رطب از نخلستان‌های بارور فنوج آغاز شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مرز مسافری و تجاری چذابه بازگشایی شد
رشد ۳۰ درصدی اعتبارات هزینه‌شده در حوزه راهداری خوزستان طی هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵
رشد ۷۰ درصدی برداشت خرما در خرمشهر
آخرین اخبار
رشد ۷۰ درصدی برداشت خرما در خرمشهر
رشد ۳۰ درصدی اعتبارات هزینه‌شده در حوزه راهداری خوزستان طی هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵
مرز مسافری و تجاری چذابه بازگشایی شد
شکسته شدن رکورد بارش ۲۴ ساعته آبان‌ماه در چهار ایستگاه هواشناسی خوزستان