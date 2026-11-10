باشگاه خبرنگاران جوان - حسن دشتی‌نژاد اظهار کرد: امسال ۱۶ هزار تن خرما از سطح ۲ هزار و ۶۵۰ هکتار نخلستان‌های خرمشهر برداشت شده که در مقایسه با سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت صادراتی خرمای تولیدی خرمشهر افزود: حدود ۶۵ درصد محصول برداشت شده که عمدتا از رقم استعمران است و به بازار‌های خارجی صادر شده است.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر ادامه داد: کشور‌های شرق اروپا، ژاپن و کشور‌های حوزه خلیج فارس از مهم‌ترین مقصد‌های صادراتی خرمای تولیدی این شهرستان هستند.

وی افزود: در نخلستان‌های خرمشهر ارقام مختلفی از جمله استعمران، برحی و دیگر گونه‌های خرما تولید می‌شود که هر یک سهم مهمی در تولیدات باغی و اقتصاد کشاورزی این شهرستان دارند.

دشتی‌نژاد با بیان اینکه خرما از محصولات مهم و راهبردی بخش کشاورزی خرمشهر به شمار می‌رود، گفت: افزایش تولید و توسعه صادرات این محصول می‌تواند نقش موثری در رونق اقتصادی منطقه، افزایش درآمد نخلداران و ایجاد ارزش افزوده برای بخش کشاورزی داشته باشد.

خرمشهر با برخورداری از نخلستان‌های گسترده، یکی از مناطق تولیدکننده خرما در جنوب خوزستان است و محصول خرما نقش مهمی در اشتغال و معیشت بسیاری از بهره‌برداران این شهرستان دارد.

این شهرستان بیش از ۴۰ هزار هکتار زمین قابل کشت دارد.