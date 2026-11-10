باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام سید مهدی بهشتی روز سه‌شنبه در شورای همکاری حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش خراسان جنوبی اظهار کرد: آموزش و پرورش کارخانه انسان‌سازی و مزرعه مولد تربیت نسل آینده است و مسئولیت تربیت انسان تراز تمدن نوین اسلامی، اگرچه بر عهده این دستگاه است، اما سایر نهاد‌ها از جمله حوزه‌های علمیه نیز در این زمینه مسئولیت مشترک دارند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت اقامه نماز در مدارس گفت: تأمین امام جماعت توانمند برای مدارس، نیازمند مشارکت جدی حوزه‌های علمیه و استفاده از ظرفیت‌های استانی و ملی است تا نماز به محور تحول تربیتی در نظام تعلیم و تربیت تبدیل شود.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر ضرورت تحول در جهان و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی افزود: مسئله اساسی امروز این است که انسان تمدن‌ساز آینده در کجا و چگونه باید تربیت شود و آموزش و پرورش به‌عنوان کانون اصلی انسان‌سازی، در این مسیر مسئولیت محوری دارد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه جدایی حوزه‌های علمیه از آموزش و پرورش با رویکرد سکولار از برنامه‌های جریان استعمار و استکبار بوده است، گفت: امروز باید این پیوند دوباره تقویت شود و همه دستگاه‌ها به جای متهم کردن یکدیگر، مسئولیت خود را در قبال تربیت نسل آینده بپذیرند.

وی با قدردانی از اقدامات انجام‌شده در خراسان جنوبی در زمینه همکاری حوزه و آموزش و پرورش افزود: هر جا هم‌افزایی، همدلی و مشارکت دستگاه‌ها بیشتر بوده، نتایج بهتری حاصل شده است و شورا‌های همکاری در استان‌هایی که فعالانه تشکیل جلسه می‌دهند و مصوبات را تا مرحله اجرا پیگیری می‌کنند، توانسته‌اند مسائل مختلفی را حل کنند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت تقویت دبیرخانه شورای همکاری‌های حوزه و آموزش و پرورش در استان‌ها گفت: جلسات شورا باید به‌صورت منظم برگزار شود و مصوبات آن با تعیین مسئول مشخص، به‌ویژه در شهرستان‌ها، تا حصول نتیجه پیگیری شود.

حجت الاسلام بهشتی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های همکاری حوزه و آموزش و پرورش را تقویت اقامه نماز در مدارس دانست و تصریح کرد: در آموزه‌های قرآنی، تضییع نماز و پیروی از شهوات از عوامل اصلی انحراف نسل‌های آینده معرفی شده است؛ از این رو، توجه به نماز و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باید در اولویت برنامه‌های تربیتی مدارس قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اقامه نماز در مدرسه صرفاً به حضور یک روحانی محدود نمی‌شود، افزود: امام جماعت مدرسه باید طلبه‌ای توانمند، آگاه و برخوردار از مهارت‌های ارتباطی باشد که بتواند با دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها ارتباط مؤثر برقرار کند و حضور او به تحول تربیتی در مدرسه منجر شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه کشور حدود ۱۲۶ هزار مدرسه دارد، گفت: برای هر مدرسه باید زمینه حضور امام جماعت توانمند فراهم شود و این موضوع با وجود پیگیری‌های متعدد در سطح ملی، همچنان با مشکلاتی در تأمین اعتبار مواجه است.

حجت الاسلام بهشتی ادامه داد: حوزه‌های علمیه باید در این زمینه علاوه بر معرفی نیرو‌های توانمند، کیفیت عملکرد و صلاحیت تربیتی ائمه جماعات را نیز تضمین کنند تا مدارس از حضور نیرو‌هایی بهره‌مند شوند که توانایی ایجاد تحول در فضای تربیتی را داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت مدارس غیردولتی در توسعه برنامه‌های مشترک افزود: مدارسی که از توان مالی بیشتری برخوردارند، می‌توانند در تأمین امام جماعت و اجرای طرح امین مشارکت کنند تا منابع و ظرفیت‌های حوزه‌های علمیه برای حمایت از مدارس نیازمند نیز به کار گرفته شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش همچنین طرح پیوند مسجد و مدرسه را از برنامه‌های مؤثر در تقویت تربیت دینی دانش‌آموزان دانست و گفت: مساجد مجاور مدارس می‌توانند با پذیرش مسئولیت بخشی از فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، زمینه حضور دانش‌آموزان در مسجد و برگزاری برنامه‌های آموزشی و فرهنگی برای خانواده‌ها را فراهم کنند.

حجت الاسلام بهشتی با اشاره به جایگاه اعتکاف دانش‌آموزی و کسب رتبه نخست کشوری توسط خراسان جنوبی در این زمینه اظهار کرد: اعتکاف نباید صرفاً یک برنامه یا پروژه مقطعی تلقی شود، بلکه باید آن را آغاز یک فرآیند تربیتی مستمر دانست.

وی افزود: دانش‌آموزانی که در مراسم اعتکاف شرکت می‌کنند، نباید پس از پایان این برنامه رها شوند، بلکه باید با برنامه‌ریزی مساجد، ائمه جماعات، طلاب و مدارس، ارتباط آنان استمرار پیدا کند و برای فعالیت‌های فرهنگی، اردو‌ها و برنامه‌های تربیتی پس از اعتکاف نیز تدبیر شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به طرح «امتداد» برای طلاب شاغل در آموزش و پرورش گفت: در این طرح تلاش می‌شود ارتباط طلاب شاغل با حوزه‌های علمیه حفظ و هویت حوزوی آنان تقویت شود تا علاوه بر انجام وظایف آموزشی، از ظرفیت‌های تخصصی و تبلیغی این افراد در موقعیت‌های مختلف تربیتی نیز استفاده شود.

حجت الاسلام بهشتی توانمندسازی مستمر طلاب فعال در مدارس، به‌ویژه نیرو‌های طرح امین و ائمه جماعات را ضروری دانست و افزود: این افراد از سرمایه‌های ارزشمند حوزه‌های علمیه و نظام تعلیم و تربیت هستند و باید برای ارتقای دانش، مهارت‌های ارتباطی و توانایی تعامل با نسل جدید آنان برنامه‌ریزی شود.

وی همچنین بر ضرورت فعال شدن کمیسیون‌های تخصصی شورای همکاری‌ها با مشارکت حوزه‌های علمیه خواهران و برادران، سازمان تبلیغات اسلامی، اوقاف، سپاه و بسیج تأکید کرد و گفت: این کمیسیون‌ها می‌توانند مسائل و نیاز‌های مدارس را بررسی و راهکار‌های عملیاتی را برای تصویب و اجرا به شورای اصلی ارائه کنند.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه تربیت نسل تمدن‌ساز نیازمند همکاری همه نهاد‌های فرهنگی و تربیتی است، خواستار تقویت تعاملات استانی و استفاده حداکثری از ظرفیت حوزه‌های علمیه در نظام تعلیم و تربیت شد.