معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با هشدار نسبت به شتاب روند سالمندی جمعیت کشور، نرخ باروری ایران را در برآورد‌های واقع‌بینانه حدود ۱.۳ اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، روز سه‌شنبه در سومین کنگره بین‌المللی سالمندی فعال با هشدار نسبت به شتاب روند سالمندی جمعیت کشور، بر ضرورت برنامه‌ریزی برای آینده جمعیتی ایران و استفاده از فرصت کنونی برای اصلاح روند‌های موجود تأکید کرد.

وی با اشاره به تحولات جمعیتی کشور اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، تا سال ۱۴۳۰ از هر سه ایرانی یک نفر در گروه جمعیت سالمند قرار خواهد گرفت؛ این در حالی است که کشور‌های همسایه از جمله پاکستان و افغانستان در همین بازه زمانی در اوج دوره رشد جمعیت جوان خود خواهند بود.

رحیمی با بیان اینکه شاخص‌های جمعیتی کشور طی سال‌های اخیر روندی نزولی داشته است، افزود: نرخ باروری در برآورد‌های خوش‌بینانه حدود ۱.۶ و در پیش‌بینی‌های واقع‌بینانه‌تر حدود ۱.۳ است و آمار‌ها نیز از کاهش مستمر ازدواج و نرخ رشد جمعیت حکایت دارد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه مسئله جمعیت محدود به یک دولت یا دوره مدیریتی خاص نیست، تصریح کرد: این موضوع به آینده ایران مربوط می‌شود و همه بخش‌ها و آحاد جامعه باید نسبت به پیامد‌های آن احساس مسئولیت کنند.

وی با اشاره به چالش‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه خاطرنشان کرد: بر اساس آمار‌های مطرح‌شده در این نشست، حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد جمعیت کشور زیر خط فقر قرار دارند؛ بنابراین نمی‌توان بدون در نظر گرفتن دشواری‌های معیشتی و شرایط زندگی مردم، صرفاً از آنان انتظار افزایش فرزندآوری داشت.

رحیمی افزود: پرداختن به دغدغه‌های جمعیتی به معنای نادیده گرفتن مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم نیست، بلکه بیانگر ضرورت توجه به آینده و سرنوشت کشور است.

وی فقدان آینده‌پژوهی به‌موقع در فرآیند تصمیم‌سازی را از چالش‌های دیرینه کشور دانست و گفت: اگر از امروز برای مواجهه با شرایط جمعیتی سال ۱۴۳۰ برنامه‌ریزی و زیرساخت‌های لازم فراهم نشود، ممکن است در دو دهه آینده فرصت انجام بسیاری از اقدامات مؤثر از دست برود.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه با تبیین مفهوم اقتصاد نقره‌ای، میان «دوره طلایی» فعالیت و اشتغال و «دوره نقره‌ای» سالمندی تمایز قائل شد و اظهار کرد: اقتصاد نقره‌ای به معنای فراهم کردن زمینه مشارکت فعال سالمندان در جامعه متناسب با توانایی‌ها، علایق و شرایط آنان است، نه اجبار این گروه به ادامه فعالیت اقتصادی برای تأمین معاش.

رحیمی با تأکید بر اینکه سالمندی فعال از سال‌های پیش از ورود افراد به این دوره آغاز می‌شود، افزود: پیشگیری، مناسب‌سازی محیط زندگی و ایجاد بستر‌های مشارکت اجتماعی سالمندان، اقداماتی است که باید از دوران اشتغال و پیش از سالمندی برای آنها برنامه‌ریزی شود.

وی همچنین فرهنگ‌سازی برای تقویت توجه جوانان به جایگاه سالمندان و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تجربه‌های این قشر را ضروری دانست.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به اهمیت رویکرد محله‌محوری تصریح کرد: محله‌محوری صرفاً به معنای انتقال خدمات دستگاه‌های اجرایی به محلات نیست، بلکه تحقق واقعی این رویکرد مستلزم مشارکت دادن ساکنان محلات، از جمله سالمندان و پیشکسوتان، در فرآیند تصمیم‌گیری، اجرای برنامه‌ها و بهبود شرایط محیط زندگی است.

رحیمی با اشاره به همکاری با مجموعه‌هایی همچون پژوهشکده سالمندی، هدف از این تعاملات را تحقق رویکرد توانمندسازی جامعه مورد تأکید رئیس‌جمهور عنوان کرد و گفت: تفاوت اساسی میان ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های اجرایی و شکل‌گیری جامعه‌ای سازمان‌یافته و توانمند، در میزان مشارکت مردم نهفته است؛ الگویی که می‌تواند به تجربه‌ای ملی تبدیل شود.

سومین کنگره بین‌المللی سالمندی با محوریت سالمندی فعال و هفتمین نشست تخصصی پروفسور علوی، از ۱۹ تا ۲۱ آبان‌ماه در دانشکده‌های پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می‌شود.

این رویداد علمی با حضور متخصصان، پژوهشگران و علاقه‌مندان از داخل و خارج کشور، با هدف تبادل دانش، معرفی دستاورد‌های پژوهشی و ارائه راهکار‌های نوین در حوزه سالمندی برگزار شده است.

برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، جمعیت ایران
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