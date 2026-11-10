سرمربی تیم ملی گفت: تغییر نسل در فوتبال یک موضوع طبیعی است، اما هر بازیکنی که از نظر فنی و تاکتیکی شرایط بهتری داشته باشد، شایسته حضور در تیم ملی خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در حاشیه حضور در آبادان و در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، درباره برنامه تیم ملی برای استفاده از بازیکنان جوان اظهار داشت: در فیفادی گذشته نیز قصد داشتیم این فضا را ایجاد کنیم، اما به دلیل هم‌زمانی با مسابقات ناگویا، این برنامه به فیفادی پیش‌رو موکول شد. بازیکنانی که در گذشته برای تیم ملی زحمت کشیده‌اند همچنان در تفکرات ما حضور دارند و اگر از شرایط فنی و آمادگی لازم برخوردار باشند، سن برای ما ملاک اصلی نیست.

وی افزود: در این فیفادی و همچنین پنجره‌های پیش‌رو می‌خواهیم فرصت بیشتری در اختیار بازیکنان جوان قرار دهیم تا با نزدیک شدن به جام ملت‌های آسیا، بتوانیم ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه داشته باشیم و با شرایط بهتری در این رقابت‌ها حاضر شویم.

سرمربی تیم ملی با تأکید بر اینکه اصل انتخاب بازیکنان بر مبنای شایستگی است، گفت: تیم ملی جای بهترین‌هاست. تغییر نسل در فوتبال یک موضوع طبیعی است، اما مهم‌ترین اصل این است که هر بازیکنی که از نظر فنی و تاکتیکی شرایط بهتری داشته باشد، شایسته حضور در تیم ملی خواهد بود. در حال حاضر تصمیم گرفته‌ایم فضای بیشتری به جوانان بدهیم، اما این به معنای نادیده گرفتن بازیکنان باتجربه نیست.

قلعه‌نویی در ادامه با اشاره به جایگاه فوتبال خوزستان و آبادان در فوتبال ایران عنوان کرد: خوزستان و آبادان همواره از قطب‌های فوتبال کشور بوده‌اند. در مقاطعی تعداد زیادی از بازیکنان تیم ملی از این منطقه بودند و این موضوع نشان‌دهنده استعداد و ظرفیت بالای فوتبال خوزستان است. امیدوارم مسئولان کشور و به‌ویژه مدیران استان و منطقه نگاه ویژه‌تری به فوتبال این منطقه داشته باشند.

وی درباره شرایط صنعت نفت آبادان تصریح کرد: صنعت نفت یکی از تیم‌هایی است که مردم سراسر ایران به آن علاقه دارند. آبادان همواره به دلیل شور و شوق هواداران و فوتبال تکنیکی و ناب خود جایگاه ویژه‌ای در فوتبال کشور داشته است. معتقدم این تیم باید در لیگ برتر حضور داشته باشد، اما تحقق این موضوع نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌ها، حمایت مالی و ایجاد بستر مناسب است.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: امیدوارم مسئولان استان، منطقه آزاد اروند، مجموعه پالایشگاه و دیگر بخش‌های مرتبط توجه بیشتری به صنعت نفت داشته باشند. من خودم یک سال در خوزستان حضور داشتم و از نزدیک با علاقه و تعصب مردم این منطقه به فوتبال آشنا هستم. امیدوارم فوتبال خوزستان با توجه به جایگاه تاریخی خود، هم از نظر اقتصادی و هم از نظر ورزشی شرایط بهتری پیدا کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت بیشتر از فوتبال خوزستان و باشگاه صنعت نفت آبادان، زمینه بازگشت این تیم به جایگاه شایسته خود در فوتبال کشور فراهم شود.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، امیر قلعه نویی ، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران
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