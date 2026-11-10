تیم ملی فوتسال بانوان ایران در آخرین روز از تورنمنت چین، امروز در دیداری حساس برابر تیم ملی میزبان به میدان رفت که در نهایت چین پیروز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتسال بانوان ایران در ادامه برنامه‌های خود در تورنمنت چین، امروز برابر تیم ملی فوتسال بانوان این کشور قرار گرفت که نتیجه این دیدار ۲ بر یک به سود چین به پایان رسید.

تک گل ایران را فاطمه رحمتی به ثمر رساند.

شاگردان شهرزاد مظفر در نخستین دیدار خود موفق شدند با نتیجه ۶ بر صفر هنگ‌کنگ را شکست دهند، در دومین مسابقه خود برابر چین سه بر یک این تیم را شسکت دادند. سومین دیدار ملی پوشان با نتیجه ۹ بر یک برابر هنگ کنگ به پایان رسید.

ملی‌پوشان ایران با هدف کسب تجربه بین‌المللی، ارزیابی شرایط فنی بازیکنان و ادامه روند آماده‌سازی خود در این تورنمنت حضور داشتند.