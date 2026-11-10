محمد نخودی به تیم کشتی آزاد استقلال اراک پیوست.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد نخودی به تیم کشتی آزاد استقلال اراک پیوست تا آبی‌پوشان را در ادامه رقابت‌های لیگ برتر همراهی کند.

نخودی دارنده شش مدال رنگانگ رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان و از کشتی‌گیران پرافتخار سال‌های اخیر ایران است. این آزادکار ۲۵ ساله تاکنون چهار مدال نقره و دو مدال برنز رقابت‌های قهرمانی جهان را در سال‌های ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، ۲۰۲۳، ۲۰۲۴، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به دست آورده است.

کسب مدال طلای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا در وزن ۸۶ کیلوگرم و طلای رقابت‌های قهرمانی آسیا در سال ۲۰۲۴ از دیگر افتخارات شاخص او به شمار می‌رود.

برچسب ها: محمد نخودی ، استقلال ، کشتی آزاد
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