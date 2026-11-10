شهردار کرمان از برنامه‌ریزی برای بهسازی، ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های رفاهی گلزار شهدای کرمان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن تویسرکانی، شهردار کرمان از برنامه‌ریزی برای همکاری شهرداری و شرکت هواپیمایی ماهان به‌منظور بهسازی، ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های رفاهی گلزار شهدای کرمان خبر داد و گفت: ساخت پارکینگ طبقاتی، مجموعه اقامتی، فرهنگی و رفاهی در بام کرمان و بازسازی محوطه گلزار شهدا از جمله طرح‌های پیشنهادی در این زمینه است.

وی با اشاره به تحویل امور گلزار شهدای کرمان به شهرداری اظهار کرد: در راستای ارتقای خدمات‌رسانی به مردم و زائران گلزار شهدای کرمان، به‌ویژه زائران مرقد مطهر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، نشستی با مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان و محمدمهدی فداکار استاندار سابق کرمان برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، زمینه‌های همکاری و مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان در بهسازی، ساماندهی و ارتقای زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی گلزار شهدای کرمان مورد بررسی قرار گرفت.

شهردار کرمان با اشاره به پیشنهاد ساخت پارکینگ طبقاتی در محدوده گلزار شهدا بیان کرد: با توجه به نیاز موجود و به‌منظور رفاه حال مردم و زائران، پیشنهاد احداث یک پارکینگ طبقاتی با برخورداری از واحد‌های تجاری و امکان عرضه کالا‌های مورد نیاز مردم مطرح شد.

تویسرکانی ادامه داد: همچنین پیشنهاد احداث یک مجموعه اقامتی، فرهنگی و رفاهی در محدوده «بام کرمان» ارائه شد تا شرکت هواپیمایی ماهان به‌عنوان سرمایه‌گذار در اجرای این طرح مشارکت کند.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی و بازسازی محوطه گلزار شهدا گفت: از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست، محوطه‌سازی مناسب و بازسازی کامل فضای گلزار شهدا با هدف ایجاد محیطی در شأن شهدا و تسهیل حضور و زیارت مردم بود که در این زمینه نیز بر استفاده از ظرفیت و مشارکت شرکت ماهان تأکید شد.

شهردار کرمان خاطرنشان کرد: بر اساس توافق انجام‌شده، مقرر شد مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان، استاندار سابق کرمان و مسئولان شهرداری کرمان طی دو هفته آینده از گلزار شهدای کرمان و مزار مطهر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بازدید کنند.

وی افزود: پس از این بازدید، نشستی با حضور اعضای این مجموعه برگزار خواهد شد تا درباره زمینه‌های همکاری و مشارکت و نحوه اجرای طرح‌های پیشنهادی، تصمیمات نهایی اتخاذ شود.

تویسرکانی تأکید کرد: شهرداری کرمان با هدف خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به شهروندان و زائران، ارتقای امکانات رفاهی و زیباسازی فضای گلزار شهدا، پیگیری این برنامه‌ها را در دستور کار دارد.

برچسب ها: مزار شهید سلیمانی ، خدمات رفاهی
خبرهای مرتبط
رئیس ستاد روایت پیشرفت وزارت آموزش و پرورش بر سر مزار سردار دل‌ها
تصویر جدید از مزار شهید حاج قاسم سلیمانی
شهروند خبرنگار کرمان؛
اجرای سرود سلام فرمانده در جوار مزار شهید سردار سلیمانی + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آتش‌سوزی گسترده در فروشگاه بزرگ مواد غذایی در سیرجان
بازگشت بیش از چهار میلیارد ریال به حساب مالباختگان فضای مجازی
هشدار قضایی به باشگاه مس رفسنجان؛ پرونده تخلفات روی میز دادستان
برنامه شهرداری کرمان برای توسعه خدمات رفاهی زائران مزار شهید سلیمانی
آخرین اخبار
برنامه شهرداری کرمان برای توسعه خدمات رفاهی زائران مزار شهید سلیمانی
هشدار قضایی به باشگاه مس رفسنجان؛ پرونده تخلفات روی میز دادستان
آتش‌سوزی گسترده در فروشگاه بزرگ مواد غذایی در سیرجان
بازگشت بیش از چهار میلیارد ریال به حساب مالباختگان فضای مجازی
مطالبه دیرینه مردم گلباف روی میز وزارت کشور