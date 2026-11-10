باشگاه خبرنگاران جوان - محسن تویسرکانی، شهردار کرمان از برنامه‌ریزی برای همکاری شهرداری و شرکت هواپیمایی ماهان به‌منظور بهسازی، ساماندهی و توسعه زیرساخت‌های رفاهی گلزار شهدای کرمان خبر داد و گفت: ساخت پارکینگ طبقاتی، مجموعه اقامتی، فرهنگی و رفاهی در بام کرمان و بازسازی محوطه گلزار شهدا از جمله طرح‌های پیشنهادی در این زمینه است.

وی با اشاره به تحویل امور گلزار شهدای کرمان به شهرداری اظهار کرد: در راستای ارتقای خدمات‌رسانی به مردم و زائران گلزار شهدای کرمان، به‌ویژه زائران مرقد مطهر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، نشستی با مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان و محمدمهدی فداکار استاندار سابق کرمان برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، زمینه‌های همکاری و مشارکت شرکت هواپیمایی ماهان در بهسازی، ساماندهی و ارتقای زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی گلزار شهدای کرمان مورد بررسی قرار گرفت.

شهردار کرمان با اشاره به پیشنهاد ساخت پارکینگ طبقاتی در محدوده گلزار شهدا بیان کرد: با توجه به نیاز موجود و به‌منظور رفاه حال مردم و زائران، پیشنهاد احداث یک پارکینگ طبقاتی با برخورداری از واحد‌های تجاری و امکان عرضه کالا‌های مورد نیاز مردم مطرح شد.

تویسرکانی ادامه داد: همچنین پیشنهاد احداث یک مجموعه اقامتی، فرهنگی و رفاهی در محدوده «بام کرمان» ارائه شد تا شرکت هواپیمایی ماهان به‌عنوان سرمایه‌گذار در اجرای این طرح مشارکت کند.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی و بازسازی محوطه گلزار شهدا گفت: از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست، محوطه‌سازی مناسب و بازسازی کامل فضای گلزار شهدا با هدف ایجاد محیطی در شأن شهدا و تسهیل حضور و زیارت مردم بود که در این زمینه نیز بر استفاده از ظرفیت و مشارکت شرکت ماهان تأکید شد.

شهردار کرمان خاطرنشان کرد: بر اساس توافق انجام‌شده، مقرر شد مدیرعامل شرکت هواپیمایی ماهان، استاندار سابق کرمان و مسئولان شهرداری کرمان طی دو هفته آینده از گلزار شهدای کرمان و مزار مطهر سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی بازدید کنند.

وی افزود: پس از این بازدید، نشستی با حضور اعضای این مجموعه برگزار خواهد شد تا درباره زمینه‌های همکاری و مشارکت و نحوه اجرای طرح‌های پیشنهادی، تصمیمات نهایی اتخاذ شود.

تویسرکانی تأکید کرد: شهرداری کرمان با هدف خدمت‌رسانی مطلوب‌تر به شهروندان و زائران، ارتقای امکانات رفاهی و زیباسازی فضای گلزار شهدا، پیگیری این برنامه‌ها را در دستور کار دارد.