باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی - مهدی مسکنی، رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه امیر، امروز ۱۹ آبان در اختتاميه این رویداد با سپاسگزاری از حضور شرکت‌کنندگان و اعضای هیئت داوران اظهار کرد: تصویری که امروز از این جمع مشاهده می‌شود، بسیار زیباست؛ جمعی با تنوع سنی، ظاهری و شخصیتی که حضورشان در کنار یکدیگر ارزشمند است.

وی با یادآوری جوان ۲۵ ساله‌ای که نام و یاد او با این جایزه گره خورده است، افزود: ممکن است عمر یک انسان کوتاه باشد، اما می‌تواند در همان فرصت محدود، زندگی بسیار مفید و اثربخشی داشته باشد.

مسکنی همچنین از اعضای هیئت داوران این دوره قدردانی کرد و با اشاره به سوابق اجتماعی و فعالیت‌های خیرخواهانه آنان گفت: اعضای این هیئت از چهره‌های برجسته و شناخته‌شده حوزه اجتماعی و نیکوکاری هستند که هرکدام سال‌ها در مسیر خدمت به مردم فعالیت کرده‌اند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری جایزه امیر با اشاره به فعالیت‌های اکبر رجبی، مدیرعامل مؤسسه کودکان فرشته‌اند، اظهار کرد: او بیش از دو دهه در حوزه فعالیت‌های اجتماعی و مدرسه‌سازی حضور داشته و در مسیر بازگرداندن هزاران فرد بی‌خانمان به زندگی و احیای هویت انسانی آنان تلاش کرده است.

رشد ۱۵ برابری مشارکت در پنجمین دوره جایزه امیر

سمیرا جلیلی، دبیر همایش جایزه امیر، که عصر امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان برگزار شد، با اشاره به افزایش مشارکت در پنجمین دوره برگزاری آن اظهار کرد: عدد هزار و ۲۰۰ ثبت‌نام‌کننده امسال، تنها یک آمار نیست، بلکه نشان‌دهنده هزار و ۲۰۰ مسیر تلاش و هزار و ۲۰۰ انسان دغدغه‌مند است که برای حل مسائل جامعه قدم برداشته‌اند.

وی با تشریح روند مشارکت در دوره‌های گذشته افزود: در نخستین سال برگزاری این رویداد ۵۵ نفر ثبت‌نام کردند که این تعداد در سال دوم به ۲۳۰ نفر، سال سوم به ۴۷۰ نفر و سال چهارم به ۶۷۰ نفر رسید و امسال با ثبت‌نام هزار و ۲۰۰ نفر، میزان مشارکت نسبت به سال نخست ۱۵ برابر شده است.

جلیلی با اشاره به روند انتخاب برگزیدگان این رویداد گفت: در چهار دوره گذشته و مجموعاً پنج سال فعالیت این رویداد، ۲۷ نفر به‌عنوان برگزیده معرفی شده‌اند و امسال نیز هفت نفر انتخاب شده‌اند.

تأکید معاون رئیس‌جمهور بر عدالت جغرافیایی و توانمندسازی پایدار جوامع محلی

عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، در ادامه این رویداد با قدردانی از فعالان عرصه محرومیت‌زدایی و توسعه مناطق روستایی اظهار کرد: ایران به دست انسان‌هایی ساخته می‌شود که برای خدمت به مردم، در روستاها، مناطق عشایری و مسیرهای دشوار حضور پیدا می‌کنند و برخی از آنان حتی جان خود را در این راه از دست می‌دهند.

وی با اشاره به مطالعات خود درباره تاریخچه توسعه روستایی و محرومیت‌زدایی در چین افزود: در جریان این مطالعات به آماری برخوردم که نشان می‌داد در یک بازه هشت‌ساله، حدود هزار و ۸۰۰ نفر جان خود را از دست داده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد توسعه در هر سرزمینی هزینه‌هایی دارد که گاهی انسان‌ها برای تحقق آن جان خود را فدا می‌کنند.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به فداکاری انسان‌هایی که برای آسایش، امنیت و رفاه دیگران تلاش می‌کنند، تصریح کرد: پاسداشت زحمات این افراد باید در همبستگی و همدلی میان مردم نمود پیدا کند؛ به‌ویژه در شرایط کنونی که کشور با وضعیت جنگی روبه‌روست، آنچه ایران را همواره پابرجا نگه می‌دارد، زنجیره‌های انسانی و پیوند میان مردم است.

حسین‌زاده ادامه داد: همه ما با هر نگاه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دینی و مذهبی باید دست در دست یکدیگر داشته باشیم و زیر چتر ایران و ایرانیت برای ساختن این سرزمین تلاش کنیم.

وی با قدردانی از فعالان حوزه خیر و توسعه مناطق محروم خاطرنشان کرد: شما با نگاه انسانی و مهر الهی در حال ساختن ایران و کمک به توسعه این سرزمین هستید و تلاش‌هایتان ارزشمند است. دولت نیز خود را خدمتگزار افرادی می‌داند که با تمام وجود برای ایران عزیز تلاش می‌کنند.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت جغرافیایی و اجتماعی گفت: هیچ انسانی نباید به‌دلیل خاستگاه و محل تولد خود با تبعیض مواجه شود، بلکه همه باید از فرصت برابر برای رشد فردی و توسعه جامعه خود برخوردار باشند.

حسین‌زاده همچنین توانمندسازی پایدار جوامع محلی را یکی از اصول اساسی فعالیت‌های محرومیت‌زدایی دانست و اظهار کرد: اقدامات ما باید به‌گونه‌ای باشد که اگر در منطقه‌ای برای توانمندسازی مردم حضور پیدا کردیم، آنان به ما وابسته نشوند؛ بلکه پس از پایان حضور و حمایت ما بتوانند روی پای خود بایستند، زندگی‌شان را بسازند و آینده روشنی برای فرزندانشان رقم بزنند.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم همکاری دولت با فعالان این حوزه گفت: امیدواریم بتوانیم در ادامه این مسیر، با برگزاری نشست‌ها و تعامل بیشتر با مجموعه‌های فعال، برای حل مسائل و مشکلات مناطق محروم همکاری کنیم.

تقدیم هدیه جایزه امیر به خانواده شهدا و ایرانیان پای کار کشور

جواد قارایی، ایرانگرد، در مراسم جایزه امیر با قدردانی از برگزارکنندگان این مراسم اظهار کرد: واقعاً فکر می‌کنم شایسته نیست در چنین مراسمی از من تقدیر شود. من این هدیه معنوی و ارزشمند را به تمام خانواده شهدایی تقدیم می‌کنم که در یک سال و نیم گذشته در کشور عزیزمان به شهادت رسیدند.

وی افزود: این تقدیر را به تمام مردمی تقدیم می‌کنم که میدان‌ها را خالی نکردند و همچنین خانواده‌هایی که همسران یا اعضای خانواده خود را از دست دادند، مجروح شدند یا در شرایط سخت جنگی، دور از خانواده‌هایشان برای کشور تلاش کردند و از خود گذشتگی نشان دادند.

قارایی ادامه داد: این هدیه را به تمام ایرانیانی تقدیم می‌کنم که با وجود اختلاف‌نظرها و فشارهایی که طی سال‌های گذشته به دلایل مختلف، از تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی گرفته تا عملکرد برخی مسئولان، تحمل کرده‌اند، در شرایط جنگی سکوت کردند و پای کشورشان ایستادند.

این ایرانگرد با اشاره به همراهی ایرانیان با دیدگاه‌های مختلف سیاسی و اجتماعی تصریح کرد: حتی این هدیه را به هموطنانی تقدیم می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران را قبول ندارند، اما پای این مملکت ایستادند، به آن ضربه نزدند و با تمام وجود از ایران، ایرانی، ایران‌جان و سرزمین مادری خود دفاع کردند.

وی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور گفت: شک ندارم بهترین، زیباترین و درخشان‌ترین آینده در انتظار ایران است. همچنین تردیدی ندارم که دهه نودی‌ها ایران را به بهترین شکل خواهند ساخت. امروز این موضوع را به شما قول می‌دهم و اگر آن روز من نبودم، جمله‌ام را به یاد بیاورید که دهه نودی‌ها ایران را خواهند ساخت.