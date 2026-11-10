باشگاه بایرن مونیخ درصدد جذب نیکو ترسولدی ستاره جوان کلوب بروژ است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - باشگاه بایرن مونیخ با وجود تمدید قرارداد هری کین، اما همچنان اصرار دارد مهاجم دیگری را به خدمت بگیرد تا ستاره انگلیسی جانشین قدرتمندی را داشته باشد.

نیکولو ترسولدی ستاره ۲۲ ساله تیم فوتبال کلوب بروژ بلژیک در فهرست گزینه‌های خرید بایرن مونیخ گرفته است. باواریایی‌ها پیش از این چندین بار برای بررسی دقیق‌تر شرایط ترسولدی، استعدادیاب‌هایش را به بلژیک فرستاده بود.

ترسولدی تا سال ۲۰۲۹ با کلوب بروژ قرارداد دارد و گفته می‌شود سران کلوب بروژ برای انتقال ترسولدی ستاره آلمانی خود خواهان دریافت مبلغی بین ۴۰ تا ۵۰ میلیون یورو هستند.

منبع: bulinews