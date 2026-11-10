باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تصاویر نیرو‌های مسلح یمن از هدف قرار دادن خودرو‌های زرهی و تجهیزات مزدوران سعودی + فیلم

نیرو‌های مسلح یمن تصاویری از شکار نیرو‌های مزدور سعودی در جنوب یمن منتشر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در تصاویر منتشر شده از سوی نیروهای مسلح یمن، مزدوران سعودی و خودروهای زرهی حال آنها هدف حمله با پهپادهای انتحاری قرار می گیرد.

مطالب مرتبط
تصاویر نیرو‌های مسلح یمن از هدف قرار دادن خودرو‌های زرهی و تجهیزات مزدوران سعودی + فیلم
young journalists club

تصاویری از حملات ارتش یمن به مزدوران سعودی در مارب + فیلم

تصاویر نیرو‌های مسلح یمن از هدف قرار دادن خودرو‌های زرهی و تجهیزات مزدوران سعودی + فیلم
young journalists club

تصاویر جدید نیرو‌های مسلح یمن از شکار مزدوران سعودی + فیلم

تصاویر نیرو‌های مسلح یمن از هدف قرار دادن خودرو‌های زرهی و تجهیزات مزدوران سعودی + فیلم
young journalists club

هدف قرار گرفتن جنگنده تایفون سعودی با موشک یمنی + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
حمله چهارگانه یمن به عمق خاک عربستان + فیلم
۹۳۴

حمله چهارگانه یمن به عمق خاک عربستان + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
دیروز توجیه‌گر تجاوز، امروز مخالف حمله نظامی! + فیلم
۷۹۷

دیروز توجیه‌گر تجاوز، امروز مخالف حمله نظامی! + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
گلعلی بابایی: مجموعه ۱۲ جلدی «جاده جنگ» اثری ماندگار در ادبیات داستانی کشور است + فیلم
۶۹۳

گلعلی بابایی: مجموعه ۱۲ جلدی «جاده جنگ» اثری ماندگار در ادبیات داستانی کشور است + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
اقداماتی که مادر بعد از خوردن جسم خارجی توسط کودک باید انجام دهد + فیلم
۶۸۵

اقداماتی که مادر بعد از خوردن جسم خارجی توسط کودک باید انجام دهد + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
افزایش نرخ خودرو با دو مؤلفه حقوق ورودی و قیمت‌گذاری + فیلم
۶۶۳

افزایش نرخ خودرو با دو مؤلفه حقوق ورودی و قیمت‌گذاری + فیلم

۱۹ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha