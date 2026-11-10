رئیس‌ رژیم صهیونیستی از نمایندگان کنست خواست برای جلوگیری از تکرار انتخابات، تمام تلاش خود را به کار گیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - اسحاق هرتزوگ، رئیس‌ رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه از نمایندگان کنست خواست «هر اقدام ممکنی» را برای جلوگیری از برگزاری انتخابات مجدد انجام دهند.

هرتزوگ در مراسم افتتاح بیست‌وششمین دوره کنست گفت مردمی که نمایندگان را انتخاب کرده‌اند خواهان بازگشت ثبات، امنیت و صلح هستند.

وی همچنین بر ضرورت بررسی و تحقیق درباره حوادث هفتم اکتبر تأکید کرد و خواستار بررسی همه‌جانبه رویداد‌هایی شد که به این «فاجعه» منجر شده‌اند.

رئیس‌ رژیم صهیونیستی در ادامه خواستار ایجاد چشم‌انداز سیاسی باثبات در منطقه و تقویت توافق‌های صلح این رژیم با کشور‌های همسایه از جمله مصر، اردن، مراکش، امارات و بحرین شد.

منبع: بریکینگ نیوز