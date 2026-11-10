رئیس مجلس با بیان اینکه شهر موشکی جدید، پیام روشن ایران به دشمنان است، گفت: این‌بار جغرافیای جنگ را نیرو‌های مسلح ایران تعیین خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد باقر قالیباف در پی رونمایی از شهر موشکی جدید ایران در پیامی آورده است: رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جلوه‌ای از عزم ملت ایران برای دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور است. پشت آنچه امروز به نمایش درآمد، سال‌ها تلاش دانشمندان و مهندسان، تدبیر فرماندهان و مجاهدت شبانه‌روزی رزمندگانی قرار دارد که در سخت‌ترین شرایط، کار را بر زمین نگذاشتند و یک پروژه بزرگ و مهم را به نتیجه رساندند.

وی افزود؛ از همه این عزیزان و همرزمان خودم به‌ویژه جوانانی که با دانش بومی و روحیه جهادی در پیش‌برد این دستاورد نقش داشته‌اند، صمیمانه تشکر می‌کنم و یاد شهدای هوافضای سپاه به خصوص برادران شهیدم شهید حسن طهرانی‌مقدم، شهید امیرعلی حاجی‌زاده و شهید محمود باقری و سایر شهدای عزیز این نیرو را گرامی می‌دارم و به برادر مجاهدم سردار سیدمجید موسوی که در روز‌هایی سخت، مسئولیتی بزرگ را بردوش گرفته و با شاد کردن دل مردم، تبدیل به نقطه هزیمت دشمن شده، خداقوت می‌گویم.

وی ادامه داد: ارزش کار این مجاهدان وقتی روشن‌تر می‌شود که بدانیم این مسیر در میانه فشارها، تحریم‌ها و تهدید‌های نظامی و امنیتی و زیر آتش جنگ طی شده است. آنها نشان دادند که می‌توان در دل محدودیت‌ها و زیر آتش نیز با اتکا به توان خود، قدرت کشور را در یکی از پیچیده‌ترین تکنولوژی‌ها ارتقاء داد.

قالیباف افزود: این شهر موشکی بی شک، بخشی از مسیر ایجاد بازدارندگی پایدار است؛ بازدارندگی‌ای که با آمادگی دفاعی، پیشرفت مستمر و انسجام ملی شکل می‌گیرد و در ذهن دشمن تثبیت می‌شود. پیام این دستاورد بزرگ، به دشمنان که هنوز با تهدید نظامی با ملت ایران سخن می‌گویند، روشن است: در محاسبات خود دچار خطا نشوید و اگر دست از پا خطا کنید، ایران در دفاع سریع و خارج تصور، تردید نمی‌کند و این‌بار، جغرافیای جنگ را نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهند کرد.

رئیس مجلس افزود: رونمایی از این توان موشکی در آستانه سالروز شهادت شهید طهرانی‌مقدم و روز هوافضا، بدون شک دل مردم مقاوم ایران را نیز روشن و باردیگر ثابت کرد که فرزندان ایران، حتی زیر فشار و تهدید و آتش جنگ، از ارتقای توان دفاعی ایران عزیز غافل نمی‌شوند.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، شهر موشکی
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