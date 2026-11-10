رئیس سازمان صداوسیما زنده‌یاد کوروش زارعی را مصداق روشن هنرمند مسئول، متعهد و وظیفه‌شناس دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی در آیین بدرقه زنده‌یاد کوروش زارعی، ضمن تسلیت درگذشت این هنرمند اظهار کرد: مرحوم زارعی مصداق روشن و بارز هنرمند مسئول، متعهد و وظیفه‌شناس بود. هنر قدرت است و قدرت مسئولیت می‌آورد. هنرمندی که به توانمندی خود و قدرت اثرگذاری هنر واقف باشد و این توانایی را در مسیر مسئولیت‌های اجتماعی، آرمان‌ها و باور‌های خود قرار دهد، هنرمندی مسئول است.

جبلی ادامه داد: هنرمندی که قدرت هدایت، نفوذ و تأثیرگذاری بر افکار عمومی را به رسمیت بشناسد و از این ظرفیت در مسیر ارزش‌های اعتقادی، باورها، انگیزه‌ها و آرمان‌های ملی و انقلابی استفاده کند، هنرمندی مسئول شناخته می‌شود؛ حتی اگر برای پایبندی به باور‌ها و مسئولیت اجتماعی خود، فرصت‌های مادی بسیاری را از دست بدهد و بر مواضعش مقاومت کند. هنرمندی که زمانه خود را به‌درستی بشناسد و در بزنگاه‌های تاریخی حضور فعال داشته باشد، هنرمندی مسئولیت‌شناس و متعهد است و کوروش زارعی از همین دست هنرمندان بود.

رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به هنرمندان متعهد و کمترشناخته‌شده تصریح کرد: هنرمندان متعهد بسیاری داریم که متأسفانه برای مدت‌ها گمنام باقی می‌مانند؛ چراکه فرصت‌های لازم برای دیده‌شدن را پیدا نمی‌کنند یا نهاد‌ها و مراجع مسئول، زمینه شناسایی، معرفی و بروز توانمندی‌های آنان را فراهم نمی‌کنند.

او با اشاره به مسیر هنری کوروش زارعی گفت: زارعی نوجوانی بود که از میناب برخاست و از همان سال‌های نوجوانی آثار خود را به نمایش گذاشت. سپس به تهران آمد و با حضور در آثار سینمایی و تلویزیونی، خود را به جامعه هنری و مخاطبان شناساند. هنرمندانی مانند او کم نیستند و می‌دانیم در اقصی نقاط کشور استعداد‌های هنری فراوانی وجود دارد که باید فرصت بروز و ظهور پیدا کنند.

جبلی در پایان با تأکید بر مسئولیت نهاد‌های فرهنگی در حمایت از استعداد‌های هنری خاطرنشان کرد: ما نیز به‌عنوان نهاد‌های مسئول باید مانند هنرمندی، چون کوروش زارعی که فرصت‌های مادی را کنار می‌گذارد تا به وظیفه اعتقادی خود عمل کند، به مسئولیت‌هایمان پایبند باشیم و ضمن شناسایی استعداد‌های هنری، به آنها میدان دهیم و از تلاش‌هایشان تقدیر کنیم.

منبع: رسانه ملی

برچسب ها: رسانه ملی ، کوروش زارعی
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