اعضای تیم ملی فوتبال ایران پیش از عزیمت به بصره، با حضور در یادمان شهدای شلمچه، به مقام شامخ شهدای دفاع مقدس ادای احترام کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اعضای تیم ملی پس از ورود به آبادان و در مسیر عزیمت به عراق، با حضور در یادمان شهدای شلمچه، یاد و خاطره قهرمانان و ایثارگران تاریخ ایران را گرامی داشتند.

ملی‌پوشان فوتبال ایران در این حضور، ضمن ادای احترام به مقام شهدایی که برای دفاع از میهن و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور جان خود را فدا کردند، با آرمان‌های والای آنان تجدید میثاق کردند.

اعضای تیم ملی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، بر مسئولیت خود در دفاع شایسته از نام و اعتبار ایران در میادین بین‌المللی تأکید کردند.

کاروان تیم ملی فوتبال ایران پس از حضور در یادمان شهدای شلمچه، برای شرکت در تورنمنت بین‌المللی عراق، عازم شهر بصره شد.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، شهدای دفاع مقدس
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