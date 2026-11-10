معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از برق‌رسانی به ۹ روستا از ابتدای سال جاری و برنامه‌ریزی برای اتصال ۱۰ روستای فاقد برق دیگر تا پایان سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی شفیعیان معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون به ۹ روستا در شهرستان‌های محدوده حوزه فعالیت این شرکت برق‌رسانی شده است، از برنامه‌ریزی برای برق‌رسانی به ۱۰ روستای فاقد برق تا پایان سال جاری خبر داد.  

او با بیان اینکه تلاش‌های گسترده‌ای برای برق‌رسانی به روستا‌ها صورت گرفته تا رفاه و پیشرفت در این مناطق، بیش از پیش محقق شود؛ افزود: برای تامین برق مشترکان این روستا‌ها نیازمند احداث شبکه‌هایی بودیم که به این منظور ۲۳.۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف برای تامین برق اجرا و ۱۰ دستگاه ترانسفورماتورنصب شدند.

شفیعیان، بهسازی ۴۳ کیلومتر شبکه توزیع برق روستایی، جابه‌جایی ۱۶۹۷ اصله پایه برق و تقویت و بهسازی ۶۸ پست برق را از جمله اقدامات انجام شده از ابتدای سال جاری تاکنون عنوان کرد و یادآورشد: طی این مدت با هدف جلوگیری از افت ولتاژ، تامین برق پایدار و افزایش کیفیت خدمت برق رسانی به مشترکان شهری و روستایی تعداد ۷۰ دستگاه ترانسفورماتور نیز با اعتباری بالغ بر ۲۱۰۰ میلیارد ریال در مناطق مختلف شهری و روستایی نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته‌اند.

او در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در راستای تامین برق متقاضیان طرح‌های نهضت ملی مسکن، اقدامات گسترده‌ای در حال انجام است؛ بیان داشت: تاکنون زیرساخت برق‌رسانی واحد‌های طرح‌های نهضت ملی مسکن در ۸ شهرستان در محدوده فعالیت این شرکت محقق شده است و برای تامین برق این تعداد واحد‌های مسکن ملی ۹.۲ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط هوایی و ۹ دستگاه پست هوایی نصب شده‌اند.

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در ادامه با اشاره به اجرای طرح تأمین سامانه‌های خورشیدی قابل‌حمل برای عشایر استان اظهار کرد: در راستای حمایت از جامعه مولد عشایری، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تأمین انرژی مورد نیاز خانوار‌های ساکن در مناطق دور از شبکه، طی نیمه نخست امسال، ۹۵۰ دستگاه سامانه خورشیدی قابل‌حمل با اعتباری بالغ بر ۴۲۷ میلیارد ریال در میان خانوار‌های عشایری شهرستان‌های تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان فارس توزیع شده است.

شفیعیان، سامانه‌های خورشیدی قابل حمل را بهترین ابتکار برای بهره بردن عشایر کوچرو از برق پاک دانست و افزود: این طرح با اجرای این شرکت و مشارکت خانوار‌های عشایری در حال اجراست و تلاش داریم تا پایان سال ۷۳۰ دستگاه سامانه خورشیدی عشایری دیگر نیز به این قشر پرتلاش و مولد تحویل داده شود.

او با اشاره به طراحی این سامانه‌ها متناسب با سبک زندگی کوچ‌نشینی افزود: تجهیزات ارائه‌شده به عشایر شامل یک پنل خورشیدی ۱۰۰ وات، لامپ‌ها، کابل‌های ارتباطی، شارژ برق شهری و کیف دستگاه است که به دلیل وزن کم و قابلیت حمل آسان، امکان استفاده در مسیر کوچ و مناطق مختلف را برای خانوار‌های عشایری فراهم می‌کند.

 معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در پایان ابراز امیدواری نمود بتوانیم با توسعه طرح‎‌ها و پروژه‌ها در زمینه‌های مختلف، نقش مهمی در افزایش سطح آسایش و رضایت‌مندی مردم و همچنین توسعه و آبادانی روستا‌ها ایفا کنیم.

منبع: توزیع برق فارس

برچسب ها: شرکت توزیع برق فارس ، برق رسانی
خبرهای مرتبط
برق‌رسانی به ۲ روستای فسا با اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی
برق‌رسانی به ۱۰ روستای فاقد برق/ بهره‌مندی ۹۴ خانوار روستایی از نعمت برق
۷۵ درصد مشترکان برق، الگوی مصرف را رعایت می‌کنند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
امانت‌داری که طلاهای ۴۰ میلیاردی را به صاحبش رساند
درخشش دانش‌آموزان فارس با ۶ مدال و عنوان برتر در جشنواره خوارزمی
سالانه نزدیک به ۴.۳ هزار تن گوشت مرغ در زرقان تولید می‌شود
استقرار ۸۵ گروه راهداری در جاده‌های فارس همزمان با سامانه بارشی
نقش‌آفرینی ۱.۲ میلیون جهادگر در توسعه زیرساخت‌های کشور
تکذیب ریزش و فرونشست در تونل مترو شیراز/بازگشایی خیابان توحید تا دو روز آینده
کشف ۱۲۵ میلیارد ریال واکسن گارداسیل تقلبی و قاچاق در شیراز
برداشت ۲۵۰ هزار تن سیب پاییزه در باغات فارس پایان یافت
از صدور نخستین شناسه محصول زعفران تا تولید عسل
برگزاری ۲۵۰ برنامه شاخص فاطمی در ۴۵ نقطه استان فارس
آخرین اخبار
برق‌رسانی به ۱۰ روستای دیگر فارس تا پایان سال/ توزیع ۹۵۰ سامانه خورشیدی میان عشایر
از تحقق پوشش ۱۰۰ درصدی درمان HIV تا ارائه ۳۵۸ ویزیت تخصصی در قالب طرح «مهر درمان»
امانت‌داری که طلاهای ۴۰ میلیاردی را به صاحبش رساند
پیش‌بینی ۱۶۸۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه‌های بهداشتی و درمانی
از تجربیات تاریخی تحول صنعتی تا تزریق ۵۳ میلیارد تومان اعتبار به طرح‌های دانش‌بنیان فارس
از اشک وداع تا تجدید عهد با آرمان‌های شهدا در اداره‌کل کار فارس
برداشت ۲۵۰ هزار تن سیب پاییزه در باغات فارس پایان یافت
رونق صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی در فارس با ۱۱ طرح جدید
کشف ۱۲۵ میلیارد ریال واکسن گارداسیل تقلبی و قاچاق در شیراز
آغاز یکپارچه‌سازی اراضی کشاورزی فارس با پایلوت ۱۷۰ هکتاری اقلید
از صدور نخستین شناسه محصول زعفران تا تولید عسل
انتقاد رئیس اتاق اصناف فارس از مشکلات سامانه صدور مجوزها
سالانه نزدیک به ۴.۳ هزار تن گوشت مرغ در زرقان تولید می‌شود
حمایت از طرح‌های فناورانه و توسعه اقتصاد دیجیتال با اصلاح قوانین مالی
عبور از تحریم‌ها با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و هوشمندسازی معادن
برگزاری ۲۵۰ برنامه شاخص فاطمی در ۴۵ نقطه استان فارس
ظرفیت ۲۵ میلیارد دلاری معادن کشور؛ ضرورت عبور از خام‌فروشی با فناوری‌های نوین
کشف بیش از ۱.۲ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی غیرمجاز در مانور مهتاب برق شیراز
هوشمندسازی معادن نباید به کنترل برداشت محدود شود/توسعه زنجیره ارزش یک ضرورت است
بازدید هیئت چینی از دادگاه لارستان و بررسی ابعاد جنایت آمریکا
حضور شهدای گمنام؛ تجدید میثاق ارتش با آرمان‌های انقلاب
وصول ۳۲۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی از واحد‌های آلاینده فارس
افتتاح ۱۴ کتابخانه جدید و اجرای بیش از ۲۱۰۰ رویداد فرهنگی در فارس
درآمد ۳۲۰۵ همتی دانش‌بنیان‌ها در قبال ۲۴ همت اعتبار حمایتی
استقرار ۸۵ گروه راهداری در جاده‌های فارس همزمان با سامانه بارشی
نقش‌آفرینی ۱.۲ میلیون جهادگر در توسعه زیرساخت‌های کشور
درخشش دانش‌آموزان فارس با ۶ مدال و عنوان برتر در جشنواره خوارزمی
تکذیب ریزش و فرونشست در تونل مترو شیراز/بازگشایی خیابان توحید تا دو روز آینده
۳۱ مصدوم در فارس در پی ۶ تصادف
از بازداشت اخلالگران تا دستگیری عامل تیراندازی