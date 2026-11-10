باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی شفیعیان معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون به ۹ روستا در شهرستان‌های محدوده حوزه فعالیت این شرکت برق‌رسانی شده است، از برنامه‌ریزی برای برق‌رسانی به ۱۰ روستای فاقد برق تا پایان سال جاری خبر داد.

او با بیان اینکه تلاش‌های گسترده‌ای برای برق‌رسانی به روستا‌ها صورت گرفته تا رفاه و پیشرفت در این مناطق، بیش از پیش محقق شود؛ افزود: برای تامین برق مشترکان این روستا‌ها نیازمند احداث شبکه‌هایی بودیم که به این منظور ۲۳.۵ کیلومتر شبکه فشار متوسط و فشار ضعیف برای تامین برق اجرا و ۱۰ دستگاه ترانسفورماتورنصب شدند.

شفیعیان، بهسازی ۴۳ کیلومتر شبکه توزیع برق روستایی، جابه‌جایی ۱۶۹۷ اصله پایه برق و تقویت و بهسازی ۶۸ پست برق را از جمله اقدامات انجام شده از ابتدای سال جاری تاکنون عنوان کرد و یادآورشد: طی این مدت با هدف جلوگیری از افت ولتاژ، تامین برق پایدار و افزایش کیفیت خدمت برق رسانی به مشترکان شهری و روستایی تعداد ۷۰ دستگاه ترانسفورماتور نیز با اعتباری بالغ بر ۲۱۰۰ میلیارد ریال در مناطق مختلف شهری و روستایی نصب و مورد بهره برداری قرار گرفته‌اند.

او در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در راستای تامین برق متقاضیان طرح‌های نهضت ملی مسکن، اقدامات گسترده‌ای در حال انجام است؛ بیان داشت: تاکنون زیرساخت برق‌رسانی واحد‌های طرح‌های نهضت ملی مسکن در ۸ شهرستان در محدوده فعالیت این شرکت محقق شده است و برای تامین برق این تعداد واحد‌های مسکن ملی ۹.۲ کیلومتر شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط هوایی و ۹ دستگاه پست هوایی نصب شده‌اند.

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در ادامه با اشاره به اجرای طرح تأمین سامانه‌های خورشیدی قابل‌حمل برای عشایر استان اظهار کرد: در راستای حمایت از جامعه مولد عشایری، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و تأمین انرژی مورد نیاز خانوار‌های ساکن در مناطق دور از شبکه، طی نیمه نخست امسال، ۹۵۰ دستگاه سامانه خورشیدی قابل‌حمل با اعتباری بالغ بر ۴۲۷ میلیارد ریال در میان خانوار‌های عشایری شهرستان‌های تحت پوشش شرکت توزیع نیروی برق استان فارس توزیع شده است.

شفیعیان، سامانه‌های خورشیدی قابل حمل را بهترین ابتکار برای بهره بردن عشایر کوچرو از برق پاک دانست و افزود: این طرح با اجرای این شرکت و مشارکت خانوار‌های عشایری در حال اجراست و تلاش داریم تا پایان سال ۷۳۰ دستگاه سامانه خورشیدی عشایری دیگر نیز به این قشر پرتلاش و مولد تحویل داده شود.

او با اشاره به طراحی این سامانه‌ها متناسب با سبک زندگی کوچ‌نشینی افزود: تجهیزات ارائه‌شده به عشایر شامل یک پنل خورشیدی ۱۰۰ وات، لامپ‌ها، کابل‌های ارتباطی، شارژ برق شهری و کیف دستگاه است که به دلیل وزن کم و قابلیت حمل آسان، امکان استفاده در مسیر کوچ و مناطق مختلف را برای خانوار‌های عشایری فراهم می‌کند.

معاون مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان فارس در پایان ابراز امیدواری نمود بتوانیم با توسعه طرح‎‌ها و پروژه‌ها در زمینه‌های مختلف، نقش مهمی در افزایش سطح آسایش و رضایت‌مندی مردم و همچنین توسعه و آبادانی روستا‌ها ایفا کنیم.

منبع: توزیع برق فارس