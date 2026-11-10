تیم ملی فوتسال بانوان ایران عنوان قهرمانی تورنمنت چهارجانبه چین را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتسال بانوان ایران در پایان رقابت‌های تورنمنت چهارجانبه چین، با ثبت سه پیروزی و یک شکست و به دلیل تفاضل گل بهتر نسبت به چین، موفق شد عنوان قهرمانی این مسابقات را کسب کند.

ملی‌پوشان کشورمان در نخستین دیدار خود با نتیجه ۶ بر صفر هنگ‌کنگ را شکست دادند. شاگردان شهرزاد مظفر در دومین مسابقه برابر تیم میزبان با نتیجه ۳ بر یک مغلوب چین شدند، اما در سومین دیدار بار دیگر برابر هنگ‌کنگ به میدان رفتند و با پیروزی پرگل ۹ بر یک، سومین برد خود را به ثبت رساندند.

تیم ملی ایران در آخرین مسابقه این تورنمنت نیز برابر چین با نتیجه ۲ بر یک شکست خورد، اما با توجه به نتایج کسب‌شده و تفاضل گل بهتر، بالاتر از سایر تیم‌ها قرار گرفت و عنوان قهرمانی را به خود اختصاص داد.

در پایان این رقابت‌ها، فاطمه رحمتی از تیم ملی فوتسال بانوان ایران نیز به عنوان بهترین بازیکن تورنمنت چهارجانبه چین انتخاب شد.

برچسب ها: تیم ملی فوتسال بانوان ایران ، فوتسال بانوان ، فوتسال
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