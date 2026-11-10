رئیس‌جمهور اوکراین اعلام کرد در مذاکرات سه‌جانبه با روسیه و آمریکا، تضمین‌های امنیتی بلندمدت، کاهش تنش‌ها و مسائل بشردوستانه بررسی شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین روز سه‌شنبه مذاکرات سه‌جانبه اوکراین، روسیه و آمریکا در ابوظبی را «سازنده و نسبتاً محتوایی» توصیف کرد.

زلنسکی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که طرف‌ها درباره تضمین‌های امنیتی اوکراین به‌طور مفصل گفت‌و‌گو کرده‌اند و ترتیبات لازم برای اطمینان از اثربخشی بلندمدت این تضمین‌ها را بررسی کرده‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت ایجاد ابزار‌های عملی برای جلوگیری از تکرار جنگ، گفت موضوع اقدامات لازم برای کاهش تنش‌ها نیز در مذاکرات مطرح شده است.

رئیس‌جمهور اوکراین افزود طرف‌ها همچنین درباره اقدامات بشردوستانه احتمالی گفت‌و‌گو کرده‌اند و آزادی اسرا همچنان یکی از اولویت‌های اصلی کی‌یف است.

زلنسکی گفت دستورالعمل‌های مشخصی برای ادامه گفت‌و‌گو‌ها به هیئت اوکراینی ارائه کرده است؛ مذاکرات سه‌جانبه روز چهارشنبه ادامه می‌یابد و رایزنی‌های گسترده‌تر نیز طی روز‌های آینده با حضور نمایندگان دونالد ترامپ و مقام‌های اروپایی برگزار خواهد شد.

وی تأکید کرد هدف اصلی، نزدیک‌تر کردن واقعی صلح است و اوکراین در این مسیر به تلاش‌های سازنده، باکیفیت و صادقانه ادامه خواهد داد. زلنسکی همچنین از آمریکا برای سازمان‌دهی مذاکرات و از امارات برای میزبانی آن قدردانی کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، دور جدید مذاکرات سه‌جانبه میان مسکو، کی‌یف و واشنگتن حدود ساعت ۸:۱۵ به وقت گرینویچ در پایتخت امارات آغاز شد و نزدیک به چهار ساعت و نیم ادامه یافت.

ولادیمیر مدینسکی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه ریاست هیئت مسکو را بر عهده داشت و رستم عمروف، رئیس سرویس اطلاعات خارجی اوکراین، هیئت کی‌یف را هدایت کرد.

این مذاکرات نخستین دور گفت‌و‌گو‌های سه‌جانبه از زمان مذاکرات ژنو در ماه فوریه بود. دو دور پیشین مذاکرات نیز در ماه‌های ژانویه و فوریه در ابوظبی برگزار شده بود.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی
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