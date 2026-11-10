معاون صدا با تأکید بر ضرورت صیانت از زبان فارسی، این زبان را بخشی از هویت و میراث مقدس ایرانیان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از مجموعه لوح فشرده «هزاره ادب پارسی» و نکوداشت بهروز رضوی، گوینده فقید و نام‌آشنای رادیو، پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه) با حضور جمعی از استادان و پژوهشگران زبان و ادبیات فارسی، مدیران شبکه‌های رادیویی و هنرمندان معاونت صدا، در ساختمان شهدای این معاونت برگزار شد.

احمد پهلوانیان، معاون صدا، در این مراسم با اشاره به گستردگی و غنای میراث فرهنگی و ادبی ایران، این میراث را گنجینه‌ای بی‌بدیل و کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: یکی از استادان ما در دوره کارشناسی ارشد ارتباطات همواره این تعبیر را به کار می‌برد که «ما مانند ماری خفته بر گنجی هستیم»؛ گنجی که چیزی جز میراث فرهنگی و تمدنی ما نیست.

وی افزود: هر اندازه در رادیو و دیگر رسانه‌ها برای بهره‌گیری از این گنجینه، بازنمایی و معرفی آن تلاش کنیم، حاصل کار در برابر عظمت این میراث، همچون قطره‌ای در برابر دریاست. این گنجینه چنان عمیق، گسترده و بی‌کران است که بازنمایی و بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های آن، فراتر از توان ماست.

معاون صدا با تأکید بر اینکه میراث ادبی فارسی را نباید صرفاً مجموعه‌ای از آثار هنری و ادبی دانست، اظهار کرد: این میراث، منظومه‌ای فکری و معرفتی و اقیانوسی از اندیشه است؛ چراکه خالقان آن از بزرگان، حکما و اندیشمندانی همچون حکیم ابوالقاسم فردوسی، حکیم نظامی، حکیم سنایی، حافظ و سعدی بوده‌اند.

پهلوانیان با اشاره به جایگاه علمی و معرفتی بزرگان ادب فارسی تصریح کرد: حافظ، خود فقیهی بزرگ و مفسری برجسته بود و سعدی نیز در کنار جایگاه ادبی، فقیه، متکلم و اندیشمندی جهان‌دیده به شمار می‌رفت. این بزرگان با وجود تفاوت‌ها و ویژگی‌های فکری خود، گنجینه‌ای آفریده‌اند که معرفی آن، در حقیقت معرفی بخش گسترده‌ای از اندیشه، فرهنگ، تمدن و میراث فکری بشریت است.

وی با اشاره به گستره جغرافیایی و تاریخی زبان فارسی ادامه داد: در کمتر نقطه‌ای از جهان می‌توان چنین حجم و گستره‌ای از تبادل فکری و تولیدات ادبی را در یک حوزه تمدنی مشاهده کرد. من در سفر‌ها و اقامت‌هایم در بخش‌های مختلف حوزه فرهنگی ایران، از نزدیک با گستردگی، ریشه‌داری و عظمت زبان فارسی آشنا شده‌ام.

معاون صدا ابراز امیدواری کرد رسانه ملی و به‌ویژه رادیو فرهنگ، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده خود، نقش مؤثرتری در معرفی، ترویج و پاسداشت این میراث ارزشمند ایفا کنند و در این مسیر پیشگام باشند.

پهلوانیان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از رواج واژه‌های بیگانه در رسانه‌ها گفت: شوربختانه در رسانه‌ای که می‌خواهد و باید پرچمدار احیای ادب فارسی باشد، یکی از مهم‌ترین اشکالات ما، استفاده گسترده از کلمات بیگانه است؛ مسئله‌ای تأسف‌بار که باید با جدیت درباره آن تأمل و برای اصلاح آن اقدام کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تبدیل پاسداشت زبان فارسی از یک شعار به رویکردی عملی در رسانه‌ها خاطرنشان کرد: بار‌ها درباره اهمیت این موضوع سخن گفته شده است، اما لازم می‌دانم بار دیگر بر آن تأکید کنم. همان‌گونه که پرچم جمهوری اسلامی ایران و سرود ملی برای ما حرمت و قداست دارند و هنگام احترام به آنها می‌ایستیم و دست بر سینه می‌گذاریم، باید برای مرز‌های فرهنگی و زبانی خود نیز همین اندازه حرمت قائل باشیم.

معاون صدا در پایان با اشاره به جایگاه خلیج فارس و اهمیت صیانت از مرز‌های جغرافیایی کشور تأکید کرد: همان‌طور که خلیج فارس و مرز‌های جغرافیایی ایران برای ما مقدس و محترم‌اند، مرز‌های فرهنگی ما نیز از همین قداست و حرمت برخوردارند. شاهنامه فردوسی، آثار حافظ و مولانا و زبان فارسی، همگی بخش‌هایی از این میراث گران‌سنگ و هویت تاریخی ما هستند. زبان فارسی را باید بر چشم و سر گذاشت و بوسید.

پاسداشت زبان فارسی، پاسداشت کل هنر رادیو و ادب فارسی است

مدیر شبکه رادیو فرهنگ گفت: زبان فارسی مهم‌ترین رکن هویت‌بخش ایرانیان و جغرافیای ایران فرهنگی است و پاسداشت هنرمندی، چون استاد بهروز رضوی، پاسداشت کل هنر رادیو و ادب فارسی به شمار می‌رود.

دکتر علیرضا حبیبی در آیین رونمایی از ۱۲۰۰ برنامه «هزاره ادب پارسی» و نکوداشت استاد بهروز رضوی با بیان اینکه این جلسه به دو بهانه برگزار شده است، گفت: زبان فارسی از مهم‌ترین ارکان هویت‌بخش ما ایرانیان و بلکه جغرافیای ایران فرهنگی است؛ آن رشته‌ای است که حال ما را به گذشته پیوند می‌دهد و ریشه‌های ما را فرا می‌گیرد.

وی با اشاره به وظیفه خود در قدردانی از برنامه‌های باسابقه و پرمحتوای شبکه گفت: ما به این آتش فروزان که عزیزان سال‌ها بر آن دمیدند، شعله‌ای افزودیم تا در میان مردمان و نسل جدید بیشتر بدرخشد.

وی همچنین ضمن خیرمقدم به مهمانان، از حضور دکتر عباس مقتدایی (نماینده مجلس)، دکتر محمود شالویی (مشاور وزیر و رئیس انجمن آثار و مفاخر ملی)، دکتر محمدجعفر محمدزاده، علی ایلنت و استاد فرهنگ جولایی قدردانی کرد و در پایان اعلام کرد: پاسداشت بهروز رضوی، پاسداشت کل هنر رادیو و ادب فارسی است.

شالویی: رادیو فرهنگ می‌تواند منادی قدردانی از مفاخر زنده باشد

مشاور وزیر فرهنگ و رئیس انجمن آثار و مفاخر ملی نیز در این مراسم گفت: باید مِهر و قدردانی نسبت به مفاخر و ستاره‌های ادب در زمان حیات آنان صورت گیرد؛ چرا که پس از درگذشت آنان، هم کار دشوارتر و هم اثرگذاری‌اش کمتر است.

محمود شالویی با گرامیداشت یاد استاد بهروز رضوی و با اشاره به دیدار دو سال پیش وی در انجمن آثار و مفاخر برای طرح موضوع مشترک درباره مرحوم حسین منزوی، با بیت «ای ساربان آهسته ران کارام جانم می‌رود» در سوگ او سخن گفت.

وی تأکید کرد: میل و رغبت باطنی ما بر این است که در زمان حضور انسان‌های بزرگ، از وجودشان بهره ببریم؛ چرا که وقتی از میان ما رفتند، نه فقط کار دشوارتر، بلکه کم‌اثرتر نیز می‌شود.

او از همراهی رادیو فرهنگ در این مسیر ابراز خرسندی کرد

نماینده مردم اصفهان در مجلس: هزاره ادب پارسی باید از یک خط به یک شاهراه برای انتقال هویت ملی تبدیل شود

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از دست‌اندرکاران برنامه هزاره ادب فارسی گفت: این برنامه می‌تواند پله‌پله انتقال‌دهنده داشته‌ها و هویت یک ملت باشد و باید از قالب یک خط محدود، به شاهراهی برای انتقال تاریخ، اندیشه و تمدن ایران تبدیل شود.

عباس مقتدایی از شنیدن صد‌ها قسمت از برنامه «هزاره ادب پارسی» در مسیر‌های طولانی سخن گفت و تأکید کرد:برخلاف شعر معروف «تا هستم‌ای رفیق ندانی که کیستم»، منزلت استاد بهروز رضوی در رادیو شناخته شد و صدای فاخر و برجسته او بار‌ها شنیده شد.

وی با تأکید بر اینکه این برنامه می‌تواند جای یک خط، یک شاهراه بسازد که در آن تاریخ، مفاخر، هویت، اندیشه و تمدن منتقل شود پیشنهاد گسترش این الگو به ۱۱ هزار و نیم سال تاریخ و تمدن ایران را مطرح کرد و با بیت نظامی گفت: عوامل هزاره ادب پارسی چاهشان به آب رسید و دلوهایشان آب آورد.

منبع: معاونت صدا