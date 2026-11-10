باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - این جلسه با حضور فراشی فرماندار شهرستان درمیان مودی مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی نخعی مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداریتن‌ها مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، دادگر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد

در این جلسه آخرین وضعیت اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهر‌های تابعه شهرستان درمیان مورد بررسی قرار گرفت و شهرداران ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام‌شده به تشریح میزان پیشرفت پروژه‌هاروند آماده‌سازی سایت‌ها و اقدامات صورت‌گرفته برای پیشبرد این طرح ملی پرداختند

همچنین نمایندگان دستگاه‌های خدمات‌رسان گزارشی از اقدامات اجرایی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و روند تأمین زیرساخت‌های ضروری در سایت‌های نهضت ملی مسکن ارائه کردنددر ادامه موضوعاتی از جمله تأمین و توسعه شبکه برق آماده‌سازی زیرساخت‌های خدماتی هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و موانع موجود در مسیر تکمیل پروژه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکار‌های لازم برای تسریع در روند اجرای طرح‌ها بررسی شد

دکتر فرهادی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی در این نشست با اشاره به عملکرد مطلوب استان در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهار کردخراسان جنوبی رتبه نخست کشور را در اجرای نهضت ملی مسکن به خود اختصاص داده است که این جایگاه حاصل تلاش تعامل و همکاری مجموعه دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مرتبط در استان است

وی با تأکید بر ضرورت حفظ این جایگاه و تداوم روند رو به رشد اجرای پروژه‌ها افزود: تحقق اهداف نهضت ملی مسکن مستلزم هماهنگی مستمر پیگیری جدی و مسئولیت‌پذیری تمامی دستگاه‌های اجرایی است و باید در کنار پیشبرد عملیات عمرانی تأمین و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز سایت‌ها نیز با جدیت دنبال شود تا متقاضیان در زمان مناسب از خدمات و امکانات مورد نیاز بهره‌مند شوند

در این نشست همچنین بر ضرورت شناسایی و رفع موانع اجرایی تسریع در انجام تعهدات دستگاه‌های خدمات‌رسان و تقویت تعامل میان شهرداری‌ها و مجموعه‌های متولی تأکید شد

برگزاری این جلسه در شهرستان درمیان گامی در راستای نظارت بر روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن بررسی دقیق مشکلات موجود و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول است اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در شتاب‌بخشی به اجرای پروژه‌ها و فراهم‌سازی زمینه تأمین مسکن مناسب برای متقاضیان در شهر‌های مختلف شهرستان درمیان داشته باشد