فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفته هوافضا نوشت: رزمندگان اسلام در نیروی هوافضای سپاه با تثبیت اقتدار ملی، ثمره تلاش‌های بی‌وقفه شهدای این نیرو را به منصه ظهور رساندند و در سخت‌ترین لحظات، مقتدرانه در میدان علم و عمل ایستادگی کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پیام دریادار پاسدار علی عظمایی فرمانده نیروی دریایی سپاه به مناسبت هفته هوافضا آمده است: ۲۱ آبان ماه سالروز شهادت سردار رشید اسلام شهید حسن تهرانی مقدم پدر موشکی ایران و روز هوافضا سپاه نام گرفته است؛ دانش، ایمان و ایثار بی‌کران ایشان، سنگ‌بنای اقتدار امروز ما در پهنه آسمان میهن اسلامی است. آن شهید والامقام با نگاهی فراتر از افق، از دل محدودیت‌ها، مسیر رسیدن به قله‌های فناوری پیشرفته‌ی جهان را گشود و میراثی ماندگار از قدرت دفاعی ایران بر جای گذاشت.

وی اضافه کرد: رزمندگان اسلام در نیروی هوافضای سپاه با تثبیت اقتدار ملی، ثمره تلاش‌های بی‌وقفه شهدای این نیرو را به منصه ظهور رساندند و در سخت‌ترین لحظات، مقتدرانه در میدان علم و عمل ایستادگی کردند و امروز که ایران اسلامی با غرور در صف پیشروان فناوری‌های موشکی جهان ایستاده است، می‌دانیم که این شکوه و اقتدار، ریشه در همان خشت‌های دانش و ایثاری دارد که دانشمندان و فرزندان غیور این مرز و بوم با تکیه بر خودباوری و نگاه به داخل با تمام وجود بنا نهادند.

دریادار عظمایی اظهار کرد: اینجانب ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) و گرامیداشت یاد همه شهدا خصوصاً شهدای گرانقدر هوافضا سپاه، فرارسیدن هفته هوافضا را به آحاد کارکنان و متخصصان آن نیرو تبریک عرض نموده و امیدوارم در پناه پروردگار متعال، تحت توجهات ویژه حضرت بقیه الله الأعظم (عج) و با پیروی از رهنمود‌های فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله امام سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله العالی) در پیشبرد اهداف والای نظام مقدس اسلامی سرافراز و پیروز باشید. ان‌شاءالله...

برچسب ها: فرمانده نیروی دریایی سپاه ، هوافضای سپاه
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