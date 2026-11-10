باشگاه خبرنگاران جوان - حسینعلی امیری در نشست کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان فارس با قدردانی از گزارش‌های کارشناسی ارائه‌شده و تلاش‌های صورت‌گرفته در برگزاری این نشست‌ها، به تشریح دو نشست راهبردی اخیر در پایتخت پرداخت و افزود: در نشست مشترک با معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی که با حضور رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بر این نکته تصریح شد که بدون ساماندهی و انضباط‌بخشی، صنایع و بخش‌های مولد با چالشی اساسی روبه‌رو خواهند شد و روند توسعه پایدار دچار آسیب می‌شود که در این مسیر تمهیداتی اندیشیده شده که بزودی به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

نماینده عالی دولت در استان فارس با اشاره به نشست دوم با رئیس جمهوری و توافق‌نامه جامع میان وزیران دستگاه‌های ذی‌ربط، حداقل میزان کاهش مصرف گاز طبیعی، برق و سوخت را ۱۵ درصد برشمرد و اضافه کرد: تکالیف متعددی از جمله تقویت و گسترش سهم ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سفر‌های درون‌شهری و حومه‌ای تعیین شده است.

او گفت: اجرای این الگو بر اصولی، چون هم‌افزایی همه‌جانبه ظرفیت‌های اجرایی، ایجاد تحول سنجش‌پذیر، مردمی‌سازی فرایند بهینه‌سازی و جلب مشارکت آحاد جامعه استوار است.

امیری به اهمیت فراگیر رسانه‌ها و تولید محتوای هوشمندانه اشاره کرد و گفت: گرچه بازتاب اقدامات از طریق رسانه ملی و مطبوعات و سایر رسانه‌های رسمی ضروری به شمار می‌رود، اما بخش وسیعی از افکار عمومی اطلاعات روزمره خود را از بستر‌های مجازی دریافت می‌کنند؛ ازاین‌رو نباید ظرفیت فضای مجازی را دست‌کم گرفت.

او افزود: علاوه بر این، بهره‌گیری از توان اثرگذار ائمه جمعه و جماعت، مساجد، پایگاه‌های بسیج، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های مردم‌نهاد نقشی بنیادین در نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی ایفا می‌کند و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس مأموریت دارد اجرای این راهبرد محله‌محور را با محوریت مساجد سازماندهی کند.

امیری فرهنگسازی عمومی، ارتقای فناوری و نوسازی سامانه‌ها، کاهش هدررفت در خطوط توزیع، جایگزینی فناوری‌های کم‌مصرف، نوسازی وسایل نقلیه فرسوده، دوگانه‌سوز کردن خودرو‌ها و اعطای مشوق‌های مالی هدفمند را از ارکان این مدل ابلاغی دانست و بیان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید نقشه راهی شفاف، کمیت‌پذیر و مبتنی بر پایش و ارزیابی مستمر تدوین کنند تا وضعیت کنونی و نقطه هدف مصرف کاملاً روشن باشد.

استاندار فارس همچنین از انتخاب کلان‌شهر شیراز یا بخش‌هایی از آن به‌عنوان پایلوت اجرای الگوی بهینه‌سازی مصرف و «شهر هوشمند انرژی» خبر داد.

امیری با اشاره به رفتار پیشگامانه مسئولان در صرفه‌جویی و یادآوری دستور اکید رئیس جمهوری در پرهیز از مصرف غیرضروری، یادآور شد: مدیران موظف به رعایت سخت‌گیرانه مصرفند؛ پذیرفتنی نیست که جامعه به صرفه‌جویی فراخوانده شود، اما در ادارات دولتی انضباط رعایت نشود.

استاندار فارس گفت: گروه‌های نظارت و بازرسی باید از ساختمان‌های اداری آغاز کنند و هر اداره‌ای که اصول مصرف را رعایت نکند، بلافاصله با قطع انشعاب‌های آب، برق، گاز یا سهمیه سوخت مواجه خواهد شد؛ این تصمیم دستوری قطعی به مجموعه‌های ناظر است.

او در خصوص مدیریت سوخت نیروگاه‌ها و مصرف خانگی یادآور شد: با اصلاح روند‌ها و هدایت صحیح مصرف در بخش خانگی و نیروگاهی، گام مهمی در مهار ناترازی گاز برداشته می‌شود. مدیران نیروگاه‌ها باید ارقام مصرف را به شاخص‌های منطقی برسانند و زمان‌بندی مشخصی برای رسیدن به اهداف تعیین شود.

استاندار فارس کودکستان‌ها، آموزشگاه‌های پیش‌دبستانی و دبستان را از پاره‌ای محدودیت‌ها مستثنا دانست و اضافه کرد: البته این تصمیم به معنای رهاسازی نبوده و تذکر‌های ارشادی به منظور مصرف منطقی توسط مسئولان آموزش‌وپرورش دنبال خواهد شد.

امیری به پیگیری مکاتبه با شورای اقتصاد برای تمدید مصوبه بهینه‌سازی موتورخانه‌ها و ضرورت تأمین سوخت دوم نانوایی‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های گاز مایع (ال‌پی‌جی) و مشعل‌های دوگانه اشاره کرد و دستور داد در نشست آتی که بزودی برگزار می‌شود، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و نهاد‌های آموزشی نیز به نشست کارگروه دعوت شوند.

او با اشاره به نظارت اصناف بر میزان روشنایی و مصرف سوخت و انرژی در اماکن تجاری، تصریح کرد: رئیس‌جمهور بر استمرار روند کارگاه‌ها و مراکز صنعتی تأکید دارند؛ چراکه تعطیلی بخش‌های تولیدی پیامد‌های سنگین اجتماعی و امنیتی به دنبال دارد؛ بنابراین به بهانه ناترازی انرژی، نباید اجازه داد خطوط تولید از فعالیت بازبمانند، بلکه باید صرفه‌جویی‌های حاصل‌شده مستقیماً به سوی صنعت و تولید هدایت شود.

مقام ارشد اجرایی استان به آماده‌سازی دستورالعمل‌های اختصاصی برای فرمانداران، بخشداران و دهیاران اشاره کرد و افزود: اجرای مصوبات درباره دورکاری کارکنان، شتاب‌بخشی به نصب پنل‌های خورشیدی بر فراز ساختمان‌های دولتی و تخصیص سهم سه درصدی عوارض شهرداری‌ها به اداره‌های کل نوسازی و آموزش‌وپرورش با اولویت پنجره‌های دوجداره و عایق‌بندی فضا‌ها در دستور کار قرار گیرد.

امیری جلسه کارگروه انرژی را از حیاتی‌ترین نشست‌های تصمیم‌گیری استان خواند و بیان کرد: حضور شخص مدیران کل در این جلسات الزامی است و تا دستیابی به تعادل و پایداری شبکه انرژی باید همه مدیران همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار فارس ابراز امیدواری کرد: با روحیه مسئولیت‌پذیری جمعی، استان فارس از این شرایط نیز با سربلندی عبور کند.

منبع: استانداری فارس