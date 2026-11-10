باشگاه خبرنگاران جوان - سیدحمید پورمحمدی امروز سه شنبه در پایان نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان در ایروان، به خبرنگاران گفت: در جریان مذاکرات این کمیسیون، هشت کارگروه تخصصی در حوزه‌های زیرساخت، انرژی، تجارت، صنعت، معدن، کشاورزی، محیط‌زیست و همکاری استان‌های همجوار تشکیل شد و مسائل دوجانبه به‌طور دقیق بررسی شد.

وی تصریح کرد: نمایندگان و کارشناسان دو کشور پس از بررسی جامع ظرفیت‌ها و فرصت‌های مشترک اقتصادی، توافق‌های نهایی را در قالب یک سند جامع مدون کردند که در پایان این اجلاس به امضای طرفین رسید.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تأکید کرد: تهران و ایروان اراده جدی دارند تا روابط اقتصادی و تجاری فیمابین را متناسب با ظرفیت‌های بالقوه و منافع مشترک دو ملت ارتقا دهند.

پورمحمدی با اشاره به جایگاه راهبردی پایانه مرزی نوردوز در مراودات منطقه‌ای گفت: تقویت زیرساخت‌های این مرز یکی از محور‌های اصلی مذاکرات بود و برنامه‌ریزی لازم برای بهسازی و نوسازی امکانات ترانزیتی آن انجام شده است.

وی ادامه داد: تلاش مشترک بر این است که مسیر مرزی نوردوز، هم از منظر توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و ساخت‌وساز و هم از نظر حجم حمل‌ونقل کالا و ترانزیت بین‌المللی، به یک مرز نمونه و الگو تبدیل شود.

معاون رئیس‌جمهور همچنین نقش مدیریت منطقه‌ای را در تحقق این اهداف حیاتی دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به همجواری استان آذربایجان شرقی و منطقه آزاد ارس با ارمنستان، حضور استاندار و مدیرعامل منطقه آزاد ارس در این اجلاس نقش تعیین‌کننده‌ای در اجرایی‌سازی سریع توافقات مرزی ایفا می‌کند.

معاون نخست‌وزیر ارمنستان نیز با ابراز خرسندی از نتایج مذاکرات اظهار داشت: موضوعات مطرح‌شده در دستور کار کمیسیون با دقت و جامعیت مورد بررسی قرار گرفت و توافق‌های سازنده‌ای میان دو کشور به دست آمد.

«مهر گریگوریان» نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران تأکید کرد: تداوم پویایی و روند روبه‌رشد همکاری‌ها ضامن توسعه پایدار روابط دوجانبه است و ایروان برای اجرای کامل بند‌های سند جامع مشترک آمادگی کامل دارد.

نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان از اجلاس در شهر ایروان برگزار شد و در آن معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، استاندار آذربایجان شرقی و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس به همراه دیگر مقامات عالی‌رتبه کشورمان حضور داشتند.