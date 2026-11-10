مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در نشست با رئیس دانشگاه شیراز بر ضرورت عبور از رویکردهای محدودکننده و ایجاد مسیرهای پویا برای فعالیت‌های فرهنگی و هنری تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه شیراز و اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با هدف توسعه تعاملات فرهنگی و دانشگاهی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فرهنگی دانشگاه شیراز و تقویت ارتباط با نسل جوان در شیراز برگزار شد که این تفاهم‌نامه به امضای مهدی رنجبر، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس و علیرضا افشاری‌فر، رئیس دانشگاه شیراز رسید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در این نشست با اشاره به ضرورت بازتعریف نقش نهاد‌های فرهنگی در شرایط امروز جامعه، اظهار کرد: عبور از رویکرد‌های محدودکننده و حرکت به سمت ایجاد مسیر‌های پویا برای فعالیت‌های فرهنگی، با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و تعامل با محیط‌های علمی امکان‌پذیر است و می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فرهنگی باشد.

مهدی رنجبر با بیان اینکه پاسداشت میراث فرهنگی و مفاخر ادبی و هنری نیازمند نگاهی فراگیر و مشارکت بخش‌های مختلف جامعه است، افزود: این همکاری با هدف تقویت سرمایه اجتماعی، ایجاد ارتباط معنادار با نسل جوان و شکل‌گیری گفت‌وگوی بین‌نسلی دنبال می‌شود تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای تبدیل چالش‌های ساختاری به فرصت‌های ماندگار استفاده کرد.

او با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری گفت‌وگوی شفاف میان جامعه دانشگاهی و فعالان فرهنگی و هنری، بیان کرد: دانشگاه‌ها محل شکل‌گیری و پرورش اندیشه هستند و برگزاری رویداد‌های مشترک با حضور استادان، صاحب‌نظران و هنرمندان می‌تواند پیوند میان دانش تخصصی و فعالیت‌های فرهنگی و هنری را تقویت کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در ادامه با اشاره به تجربه برگزاری برنامه‌های ویژه بزرگداشت حافظ و سعدی در دهه‌های مربوط به این دو شاعر، گفت: این رویداد‌ها نمونه‌ای از همکاری‌های فرهنگی هستند که علاوه بر پاسداشت مفاخر ادبی، به تقویت گردشگری فرهنگی در استان فارس کمک کرده‌اند.

او پیشنهاد ایجاد دبیرخانه مرکزی برای انتخاب کتاب سال دانشگاهی را مطرح کرد و افزود: این اقدام می‌تواند به ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در میان دانشجویان کمک کند.

رنجبر همچنین با اشاره به ظرفیت‌های دانشگاه شیراز در حوزه هنر و فرهنگ، پیشنهاد کرد جشنواره «بهار نمایش» با همکاری این دانشگاه احیا شود تا زمینه‌ای برای حضور و فعالیت هنرمندان استان فراهم شود.

علیرضا افشاری‌فر رئیس دانشگاه شیراز، با اشاره به جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفری دانشجویان این دانشگاه اظهار کرد: دانشگاه شیراز به دلیل گستردگی جمعیت دانشجویی، فضایی شبیه به یک شهر کوچک و پویا دارد و برای پاسخگویی به نیاز‌های فرهنگی و اوقات فراغت دانشجویان، برگزاری برنامه‌ها و رویداد‌های فرهنگی به‌صورت ماهانه در دستور کار قرار دارد.

او با تأکید بر ضرورت توجه به جایگاه دانشجویان در فعالیت‌های فرهنگی افزود: دانشجویان سرمایه اجتماعی دانشگاه هستند و باید با ایجاد ارتباط مؤثر و فراهم کردن زمینه مشارکت آنان، از این ظرفیت در برنامه‌های فرهنگی استفاده کرد.

در این نشست، ابراهیم عباسی، معاون فرهنگی دانشگاه شیراز و جمعی از معاونان اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس نیز حضور داشتند. بر اساس این تفاهم‌نامه، اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مشترک در حوزه کتاب، تئاتر، گردشگری فرهنگی و توسعه فعالیت‌های دانشجومحور در دستور کار دو مجموعه قرار می‌گیرد.

منبع: فرهنگ و ارشاد فارس

برچسب ها: دبیرخانه کتاب سال ، دانشگاهی ، بهار ، نمایش ، فرهنگ و ارشاد فارس ، دانشگاه شیراز
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